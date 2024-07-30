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Власти Курской области: Cбиты четыре ракеты ВСУ

Ольга Лебедева
30 июля 2024 г.

Над Курском прогремел мощный взрыв, и.о. главы региона заявил о сбитых украинских ракетах над двумя районами области. Минобороны РФ не комментировало ситуацию.

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Центр Курска
Центр Курска, фото из архиваФото: Sergei Fadeichev/TASS/picture alliance

Власти Курской области заявили, что над регионом были сбиты четыре украинские ракеты. В ночь на вторник, 30 июля, "ракеты ВСУ были уничтожены в небе над Октябрьским и Курчатовским районами", написал в Telegram исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Минобороны РФ, как и власти Украины не выступали с заявлениями в этой связи.

Telegram-каналы пишут о прогремевшем ночью в Курске мощном взрыве. В небе над городом была видна яркая вспышка, в нескольких районах у припаркованных автомобилей сработала сигнализация из-за громкого звука. Взрыв был зафиксирован около 3.00 мск. Глава области в это же время написал о ракетной опасности в Telegram и призвал жителей принять меры для защиты. 

Пожар на нефтебазе в Курской области в результате атаки дронов

В ночь на 28 июля в результате атаки беспилотников возник крупный пожар на нефтебазе в Курском районе. Пожар удалось потушить лишь спустя двое суток утром 30 июля, сообщил глава региона Смирнов.

29 июля Генштаб ВСУ заявил о поражении четырех электроподстанций в Курской области, в результате чего "фиксируются перебои" с электроснабжением в Поныровском, Курском и Солнцевском районах области. "Российская промышленность, которая работает на войну против Украины, является законной целью для наших войск", - указывается в заявлении. Электроподстанции в Курской области среди прочего обеспечивают работу российской железной дороги, по которой перевозят вооружения и военную технику для войск РФ в Украине.

 

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