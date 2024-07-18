Приграничные регионы РФ подверглись обстрелам и атакам БПЛА

В Белгородской области при атаке БПЛА погибла супружеская пара. Ранения в результате атак БПЛА и обстрелов получили несколько жителей Белгородской, Курской и Брянской областей.

В Белгородском районе в среду, 17 июля, два человека погибли при атаке FPV-дрона на легковой автомобиль, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Беспилотник атаковал легковой автомобиль, в котором находилась молодая семейная пара. В результате возгорания автомобиля супруги погибли на месте до приезда бригады скорой помощи.

В тот же день, 17 июля, в результате обстрела города Шебекино Белгородской области были ранены три мирных жителя, сообщил Гладков позже. Двое мужчин получили ранения мягких тканей грудной клетки, еще один - ранение плеча, все пострадавшие были доставлены в больницы.

Ранее в тот же день Гладков написал, что один мирный житель был ранен в результате обстрела ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа: мужчину с осколочным ранением шеи доставили в областную клиническую больницу.

В ночь на 18 июля Вячеслав Гладков сообщил также об атаке дронов на семь населенных пунктов Белгородской области, а именно: село Старый Хутор Валуйского городского округа, хутор Михайловка, село Козинка в Грайворонском городском округе, село Мокрая Орловка, село Новостроевка-Первая и села Вознесеновка и Муром в Шебекинском городском округе. В результате этих атак получили повреждения дома и автомобили, никто из мирных жителей, по данным губернатора, не пострадал.

Курская область

В Курской области, по сообщению губернатора Алексея Смирнова , были зафиксированы "сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе" в поселках Тёткино, Новый Путь, Политотдельский и Медвежье, селе Волфино и на хуторе Отруба Глушковского района, селе Новоивановка Суджанского района, селе Любимовка Кореневского района, недалеко от пункта пропуска "Крупец" Рыльского района.

"После атак украинских коптеров и дронов-камикадзе ранения в Глушковском, Суджанском и Кореневском районах получили 8 местных жителей. Всем им оказана необходимая медицинская помощь. Двое из пострадавших госпитализированы в Курскую областную больницу. Серьезные повреждения получили служебные и частные автомобили, а также грузовые машины", - говорится далее в посте Смирнова в Telegram.

По словам главы Курской области, средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня 17 июля было ликвидировано и обезврежено 6 украинских дронов.

Брянская область

В Брянской области, по данным губернатора Александра Богомаза, при обстреле села Зерново Суземского района 17 июля получила легкие ранения девочка-подросток 2010 года рождения. "Она доставлена в медучреждение, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - указано в посте.

Утром 17 июля Богомаз сообщил об уничтожении двух украинских дронов над Суражским районом.