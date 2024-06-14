В Шебекино при обрушении подъезда жилого дома погибли пятеро

Подъезд обрушился в результате обстрела, указал губернатор. Власти Белгородской области сообщают о пяти погибших. В МЧС говорят о семи раненых.

В Белгородской области России в результате вызванного обстрелом обрушения подъезда многоквартирного дома в Шебекино, погибли не менее пяти человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ночь на субботу, 15 июня. По его сведениям, из-под завалов удалось поднять останки четырех человек, еще одна женщина скончалась в больнице, куда ее доставили на операцию.

Подъезд обрушился накануне. Сотрудникам МЧС удалось спасти шестерых человек. Еще семеро пострадали, указали в министерстве.

Регулярные обстрелы российских регионов

Белгородская область и другие граничащие с Украиной российские регионы в последние месяцы практически ежедневно подвергаются ракетным обстрелам и атакам беспилотников. Россия обвиняет в них Украину. Украинское командование, как правило, не комментирует обстрелы.

12 июня Вячеслав Гладков сообщал, что по Шебекинскому городскому округу было выпущено 25 боеприпасов и четыре дрона-камикадзе. В результате пострадала мирная жительница, получившая осколочные ранения рук и ног.