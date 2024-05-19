ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области

В результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области пострадали 11 человек, среди них - трое детей.

ВСУ обстреляли центр города Шебекино Белгородской области, сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки, осуществленной с помощью РСЗО, пострадали 11 человек. Среди них - трое детей : 12, 15 и 17 лет.

Разрушения зафиксированы в 7 многоквартирных домах. Осколками от снарядов повреждены 25 автомобилей, рассказал Гладков.

Обстрел Россией Харьковской области

Ранее в тот же день российские войска обстреляли базу отдыха в селе Черкасская Лозовая и Купянский район Харьковской области, заявили местные власти. В результате ударов погибло более 10 человек. В их числе - беременная женщина. Еще по меньшей мере 36 получили ранения.

Владимир Путин: Наступление в Харьковской области вызвано обстрелами территории РФ

В пятницу, 17 мая, Владимир Путин заявил, что армия РФ начала наступательную операцию под Харьковом, чтобы создать "санитарную зону" на границе России с Украиной из-за обстрелов приграничных территорий ВСУ. Он уточнил при этом, что армия РФ "на сегодняшний день" не планирует брать Харьков.