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Регионы РФ подверглись массированной атаке БПЛА

Александра Иванова
14 июня 2024 г.

Ростовскую область атаковали 70 дронов: в Морозовском районе нарушено электроснабжение. В Воронежской области поврежден резервуар нефтебазы.

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Поврежденный в результате атаки дронов многоэтажный жилой дом, последствия атаки дронов на Воронеж, 9 июня 2024 года
Последствия атаки дронов на Воронеж, 9 июня 2024 годаФото: Yevgeny Sudakov/TASS/IMAGO

Ряд регионов России подвергся атакам дронов в ночь на пятницу, 14 июня. Как сообщает Минобороны РФ в Telegram, только в Ростовской области средствами ПВО  было сбито 70 БПЛА самолетного типа.

Два бесппилотника были уничтожены над территорией Белгородской, два - над территорией Волгоградской, шесть - над территорией Воронежской, шесть - над территорией Курской областей и еще один - над территорией аннексированного РФ Крыма, следует из сводки.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал атаку дронов на регион "массовой". По его словам, беспилотники были уничтожены в районе нескольких населенных пунктов. Жертв нет, однако в Морозовском районе оказалось нарушено электроснабжение, добавил Голубев. "В зону отключения попали несколько населенных пунктов. Принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме", - написал он.

Атака на нефтебазу в Воронежской области

В свою очередь губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Лискинском районе "со сверхмалой высоты была осуществлена попытка атаки нефтебазы".

"В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы. Возгорания не произошло, пострадавших и иных разрушений объектов инфраструктуры нет", - написал Гусев позже.

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