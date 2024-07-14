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В Курской области БПЛА атаковали телевышку

Александра Иванова
14 июля 2024 г.

После атаки дрона в городе Судже загорелась телевышка, сообщил и. о. главы Курской области. По данным СМИ, пострадала также АЗС и электроподстанция.

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Украинский дрон (фото из архива)
Украинский дрон (фото из архива)Фото: Cover-Images/IMAGO

В городе Судже Суджанского района Курской области после атаки беспилотника загорелась телевизионная вышка, сообщает в воскресенье, 14 июля, исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

"На месте работает дежурный караул пожарной части. Пострадавших нет",  -  говорится в его посте. Смирнов возлагает ответственность за атаку на украинскую сторону. 

Между тем российский Telegram-канал Mash передает, что для атаки на телевышку в Судже были задействованы как минимум два дрона-камикадзе. Удару подверглась также закрытая городская заправка, говорится в посте. Авторы указывают, что в Судже не осталось ни одной действующей АЗС. "Всего в Суджанском районе было четыре заправки. Первые две разбомбили 5 июля. Оставшиеся две - девятого. Одна из бензоколонок загорелась и едва не взорвалась. Сейчас все четыре АЗС закрыты", - подчеркивает канал.

Со своей стороны онлайн-издание Korrespondent.net пишет, что БПЛА атаковали в регионе и электроподстанцию. "На местах прилетов были зафиксированы пожары. В части области частично исчезли свет и связь", - отмечается в сообщении.

Обстрелы со стороны Украины

Курская, Белгородская и Брянская области РФ регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. ВСУ бьют по регионам РФ в ответ на удары России по украинской территории. В конце мая дрон-камикадзе атаковал АЗС на въезде в город Грайворон Белгородской области. Беспилотник ударил по машине, которая стояла у станции, в результате пострадал водитель и выгорел навес автозаправки, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Через несколько дней ВСУ дважды атаковали дронами заправочную станцию в селе Замостье Белгородской области. На АЗС от взрыва выбило стекла и покосился навес. Осколками посекло легковушку и трактор. При повторной атаке дрона была повреждена заправочная колонка, но обошлось без возгорания, рассказал тогда Гладков.

С начала текущего года ВСУ сконцентрировались на ударах беспилотниками по топливно-энергетическому комплексу России. За шесть месяцев атакам украинских дронов подверглись более 40 нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов. В Центральной и Южной России удары пришлись почти по всем крупнейшим НПЗ. После этого производство бензина и дизеля в России упало до минимума с конца 2023 года, а власти засекретили оперативную статистику по выпуску топлива.

 

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