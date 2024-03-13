Путин объяснил атаки на регионы РФ неудачами ВСУ на фронте

Эти атаки призваны скрыть неудачи Украины на фронте, сорвать президентские выборы в РФ и получить козырь на будущих мирных переговорах, заявил президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву.

Атаки на Белгородскую и Курскую области с территории Украины были совершены, потому что ВСУ "не достигли ни одной из целей, которую они ставили перед собой в прошлом году", заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, которое вышло на телеканале "Россия" в среду, 13 марта. По словам Путина, "сейчас инициатива полностью перешла" к российской армии.

По мнению президента РФ, кроме информационного эффекта, эта акция была направлена на то, чтобы помешать президентским выборам в России и "получить какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе".

Путин о мирных переговорах: Я не верю никому

Говоря о возможных мирных переговорах, Путин утверждал, что Россия "никогда от них не отказывалась", к ним "готова", но они должны быть "основаны на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле", и Россия должна "получить гарантии безопасности", которые "нас бы устроили, в которые мы поверим".

При этом Путин сообщил, что "он никому не верит", и в очередной раз поведал, как Запад "много раз обманул Россию" - в вопросе нерасширения НАТО на Восток, мирного разрешения политического конфликта в Украине в 2014 году, соблюдения минских соглашений.

Комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о потенциальной возможности отправки западных войск в Украину, Путин заявил, что "военные западных стран присутствовали на Украине" еще при Януковиче, после 2014 года их число там кратно увеличилось. При этом Путин выразил уверенность, что отправка в Украину "официальных воинских контингентов иностранных государств не изменит ситуации на поле боя, так же как ничего не меняет поставка вооружений" ВСУ странами Запада.

Путин: Возможные поставки ракет TAURUS не изменят ситуацию на фронте

Коснувшись дискуссии в Германии о возможной поставке Украине дальнобойных ракет TAURUS, опубликованного в России перехвата обсуждения немецкими военными возможного применения этих ракет ВСУ, Путин сказал, что немцы "фантазируют, сами себя подбадривают", а также "стараются запугать" Россию.

По мнению Путина, в случае поставки ракеты TAURUS не помогут ВСУ, поскольку они уже "применяют английские, американские ракеты", но "это не меняет ситуацию на поле боя", хотя "они наносят ущерб".

"США не готовы завтра развязать ядерную войну"

На вопрос об опасности ядерной войны Путин заявил, что Россия "готова к ней с военно-технической точки зрения", этот "вид, род войск находится в постоянной боевой готовности". По его мнению, ядерная триада России - "более современная", чем у США. Американцы сейчас пытаются модернизировать свое ядерное оружие, "развивают все свои компоненты", но "это не значит, что они готовы завтра развязать ядерную войну", заметил президент РФ.

По словам Путина, Россия отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний, поскольку США его не ратифицировали, однако Москва придерживается этих договоренностей. "Если американцы проведут такие испытания, не исключаю <…>, что мы можем сделать то же самое", - сказал он.

Путин также заявил, что дор сих пор не было необходимости применять тактическое ядерное оружие в Украине. По его словам, это оружие может быть применено, когда речь идет о существовании российского государства.

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