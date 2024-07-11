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В районе Курской области близ Украины закрыты все АЗС

Сергей Ромашенко
11 июля 2024 г.

Украинские военные уничтожили все автозаправки в Суджанском районе Курской области, граничащем с Украиной. АЗС были уничтожены ударами беспилотников.

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Пожар после украинского удара по нефтехранилищу в Курской области
Пожар после украинского удара по нефтехранилищу в Курской областиФото: Handout/TELEGRAM/@gubernator_46/AFP

Украинские военные уничтожили все автомобильные заправки в граничащем с Украиной Суджанском районе Курской области, сообщил в четверг, 11 июля, Telegram-канал Mash. По его данным, в районе с населением более 20 тысяч человек, в который входит город Суджа и еще 81 населенный пункт, работали четыре автозаправки.

Первые две АЗС вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели из строя ударами беспилотников 5 июля, оставшиеся две - 9 июля. Одна из бензоколонок загорелась и едва не взорвалась. Теперь местные жители, чтобы заправить автомобили топливом, вынуждены ездить 20 километров к ближайшей АЗС.

Обстрелы со стороны Украины

Курская область, как и Белгородская и Брянская, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. ВСУ бьют по российским регионам в ответ на удары России по украинской территории. В конце мая дрон-камикадзе атаковал АЗС на въезде в город Грайворон Белгородской области. Беспилотник ударил по машине, которая стояла у станции, в результате пострадал водитель и выгорел навес автозаправки, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Через несколько дней ВСУ дважды атаковали дронами заправочную станцию в селе Замостье Белгородской области. На АЗС от взрыва выбило стекла и покосился навес. Осколками посекло легковушку и трактор. При повторной атаке дрона была повреждена заправочная колонка, но обошлось без возгорания, говорил Гладков.

С начала текущего года ВСУ сконцентрировались на ударах беспилотниками по топливно-энергетическому комплексу России. За шесть месяцев атакам украинских дронов подверглись более 40 нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов. В Центральной и Южной России удары пришлись почти по всем крупнейшим НПЗ. После этого производство бензина и дизеля в России упало до минимума с конца 2023 года, а власти засекретили оперативную статистику по выпуску топлива.

 

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