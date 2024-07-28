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Нефтебаза под Курском загорелась после атаки дронов

Олег Соколенко
28 июля 2024 г.

Беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области. Загорелись три резервуара с топливом, пострадавших нет. Минобороны РФ также отчиталось об уничтожении двух дронов над Нижегородской областью.

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Курскую область в ночь на 28 июля атаковали дроны, загорелась нефтебаза
Курскую область в ночь на 28 июля атаковали дроны, загорелась нефтебазаФото: Tatyana Simonenkova/TASS/dpa/picture alliance

Около часу ночи в воскресенье, 28 июля, нефтебазу в деревне Полевая в 22 км от Курска атаковали беспилотники, загорелись три резервуара, сообщил Telegram-канал Baza. Эту информацию подтвердил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, обвинив в атаке ВСУ. В 7.00 мск он сообщил, что пожар на одном из резервуаров потушен. Пострадавших нет, уточнил чиновник.

ВРИО губернатора, кроме того, заявил, что в городе Суджа "с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на жилой дом. Ранена местная жительница. Она доставлена в Суджанскую районную больницу, где ей оказана медицинская помощь".

Смирнов также сообщил об уничтожении ночью в Курской области силами ПВО двух дронов самолетного типа. По его словам, в результате в одном из домов в поселке Медвенка вспыхнул пожар, который быстро потушили, при этом никто не пострадал.

Минобороны России отчиталось об уничтожении ночью двух украинских дронов также над Нижегородской областью РФ. При этом "промышленные объекты функционируют в штатном режиме", уточнила пресс-служба областного правительства.

PФ обстреляла 11 областей Украины

Между тем, Россия за сутки обстреляла территорию 11 областей Украины из минометов, танков, артиллерийских орудий и ракетных установок; кроме того, удары наносились дронами и тактической авиацией, сообщило Минобороны Украины. По его данным, под огнем оказались 114 населенных пунктов и 145 объектов инфраструктуры.

"Есть погибшие и ранены среди мирных жителей, число жертв уточняется", - добавили украинские военные.

 

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