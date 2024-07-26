  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

Россия вновь нанесла удары по энергетике Украины

Виталий Кропман
26 июля 2024 г.

Российские войска атаковали Украину беспилотниками и баллистической ракетой. Один человек был ранен, пострадали объекты инфраструктуры. Силам ПВО Украины удалось сбить 20 из 22 дронов, выпущенных Россией.

https://p.dw.com/p/4ikgk
Последствия удара по энергоинфраструктуре в Харькове
Последствия удара по энергоинфраструктуре в ХарьковеФото: Sergey Bobok/AFP

В ночь на пятницу, 26 июля, российские войска выпустили по Украине более двух десятков беспилотников "Шахед-131/136". Запуск осушествлялся с мыса Чауда в аннексированном Крыму и Курска. Кроме того, российские военные нанесли удар по Донецкой области баллистической ракетой "Искандер-М", запущенной из Ростовской области. Как сообщил в своем Telegram-канале командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, силы ПВО работали в четырех регионах Украины.

В результате удалось сбить 20 из 22 дронов. Тем не менее, обломками "Шахедов" были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и энергетики в Житомирской области, подвергающейся атакам вторую ночь подряд. Жертв среди гражданского населения нет. Как сообщили в областной военной администрации, ведутся ремонтные работы на пострадавших объектах, электроснабжение в регионе удалось частично восстановить уже к утру.

Также в результате российской атаки  поврежден объект инфраструктуры и общежитие в городе Нежин, Черниговской области. Один человек ранен.

Российские войска продолжпют наносить воздушные удары по территории Украины, последовательно уничтожая энергетическую инфраструктуру страны в предверии приближающейся зимы.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Последствия российской атаки на энергообъекты в Украине 22 марта 2024 года

Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина

Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина

В течение двух дней Россия нанесла серию ракетных ударов по крупнейшим энергетическим объектам в разных регионах Украины. В опасности оказались ДнепроГЭС и ее плотина. Фото о последствиях атаки в галерее DW.
Конфликты22 марта 2024 г.7 фото
external

Как киевские судьи стали охотниками на дроны

Как киевские судьи стали охотниками на дроны

Для ударов по объектам энергосистемы Украины Россия все активнее использует иранские дроны типа "Шахед". По оценкам экспертов, с начала боевых действий Россия выпустила по Украине свыше 4000 таких БПЛА. В Киеве сформировалась группа волонтеров, которые ведут свою собственную войну с этими дронами.
Конфликты8 апреля 2024 г.02:30 мин.