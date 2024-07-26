Россия вновь нанесла удары по энергетике Украины

Российские войска атаковали Украину беспилотниками и баллистической ракетой. Один человек был ранен, пострадали объекты инфраструктуры. Силам ПВО Украины удалось сбить 20 из 22 дронов, выпущенных Россией.

В ночь на пятницу, 26 июля, российские войска выпустили по Украине более двух десятков беспилотников "Шахед-131/136". Запуск осушествлялся с мыса Чауда в аннексированном Крыму и Курска. Кроме того, российские военные нанесли удар по Донецкой области баллистической ракетой "Искандер-М", запущенной из Ростовской области. Как сообщил в своем Telegram-канале командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, силы ПВО работали в четырех регионах Украины.

В результате удалось сбить 20 из 22 дронов. Тем не менее, обломками "Шахедов" были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и энергетики в Житомирской области, подвергающейся атакам вторую ночь подряд. Жертв среди гражданского населения нет. Как сообщили в областной военной администрации, ведутся ремонтные работы на пострадавших объектах, электроснабжение в регионе удалось частично восстановить уже к утру.

Также в результате российской атаки поврежден объект инфраструктуры и общежитие в городе Нежин, Черниговской области. Один человек ранен.

Российские войска продолжпют наносить воздушные удары по территории Украины, последовательно уничтожая энергетическую инфраструктуру страны в предверии приближающейся зимы.