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ПолитикаУкраина

Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами

Сергей Куприков
25 июля 2024 г.

Силы ПВО работали в семи областях Украины. 25 беспилотников из 38 было сбито.

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Последствия удара дрона
Последствия удара дронаФото: Nina Liashonok/Avalon/Photoshot/picture alliance

Российские войска в ночь на четверг, 25 июля, атаковали Украину 38 ударными беспилотниками "Шахед-131/136", 25 из них сбили силы ПВО, заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, под удар попали объекты инфраструктуры на юге Одесской области и в центральных регионах Украины. Силы ПВО работали в Киевской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях. Олещук указал также, что три беспилотника были "локационно потеряны" после того, как пересекли государственную границу с Румынией. Румынские власти факт пересечения границы не комментировали.

В Одесской области под удар попал Измаильский район

Глава Одесской региональной администрации Олег Кипер сообщил, что в области под удар попал Измаильский район, расположенный на границе с Румынией. По его словам, там было частично разрушено административное здание, произошел пожар, его потушили. Кипер добавил, что в результате падения обломков на частный дом пострадали два человека, одного из них госпитализировали.

По данным издания Страна.ua, в результате атаки беспилотников повреждения получили портовые объекты в городе Вилково Измаильского района.

В Житомирской области пострадал объект инфраструктуры

В Житомирской области под ночной удар "Шахедов" попал объект инфраструктуры, заявили власти региона. "В результате падения обломков и ударной волной от попадания повреждено около 10 частных домов и инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет, - заявил глава администрации Виталий Бунечко.

Минобороны РФ заявило о ракетных ударах по Харькову

Российское Минобороны в свою очередь сообщило о ракетных ударах по Харькову. По его данным, удары ракетного комплекса "Искандер" уничтожили два цеха по ремонту бронетехники Харьковского бронетанкового завода.

Ранее утром в четверг ведомство сообщило о еще одном ударе в промзоне Харькова по пункту временной дислокации военнослужащих, якобы располагавшемуся в здании строительной компании "Скорпион".

 

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