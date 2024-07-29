Генштаб ВСУ: поражены 4 электроподстанции в Курской области

Центр спецопераций "Альфа" при Службе безопасности Украины (СБУ) поразил "ряд тяговых электроподстанций" в Курской области. Об этом заявил в понедельник, 29 июля, Генштаб ВСУ. Известно о "взрывах в районах по меньшей мере четырех подстанций", в результате ударов "фиксируются перебои с электроснабжением в Поныровском, Курском и Солнцевском районах Курской области", говорится в сообщении.

Когда именно была осуществлена атака по российским энергообъектам, Генштаб ВСУ не уточняет. Между тем губернатор Курской области Алексей Смирнов ранее заявлял , что российские ПВО в ночь на 29 июля сбили над регионом 19 беспилотников. "В Солнцевском районе обломки БПЛА повредили линии электропередачи", - сообщил Смирнов. В семи населенных пунктах не было света, но позднее электроснабжение, по словам губернатора, было возобновлено.

Пожары на энергообъектах в других регионах РФ

В ночь на 29 июля были атакованы и другие регионы РФ. В частности, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о "повреждениях на местной электростанции" в результате атаки БПЛА. По данным издания "Пепел", дроны также атаковали электроподстанцию в поселке Томаровка Белгородской области, там начался пожар.

Генштаб ВСУ: Промышленность РФ - законная цель Украины

"Российская промышленность, которая работает на войну против Украины, является законной целью для наших войск", - заявили представители украинской армии. По их словам, четыре пораженных электроподстанции в Курской области среди прочего обеспечивают работу российской железной дороги, по которой перевозят вооружения и военную технику для войск РФ в Украине.