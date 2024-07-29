БПЛА атаковали электростанцию в Орловской области

В Орловской области в результате атаки дронов повреждена электростанция, сообщил губернатор Андрей Клычков. По его словам, пострадавших нет.

В ночь на понедельник, 29 июля, состоялась очередная атака беспилотных летательных аппаратов на российские регионы. По данным губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в Глазуновском районе области были сбиты два беспилотника. "Пострадавших нет, однако есть повреждения на местной электростанции", - написал глава региона в Telegram. Клычков уточнил, что оперативные службы занимаются устранением последствий атаки, а на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Как отмечает агентство РБК, предыдущий раз Клычков сообщал о перехвате одного дрона над Орловской областью 15 июля. В тот же день на территорию расположенной в регионе нефтебазы упал выведенный из строя дрон, который при этом повредил нефтяной резервуар.

Пожар на нефтебазе под Курском

В ночь на 28 июля беспилотники атаковали нефтебазу под Курском, загорелись три резервуара, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов, обвинив в атаке Вооруженные силы Украины. Чиновник добавил, что к 7 часам утра пожар на одном из резервуаров был потушен, а пострадавших нет. По данным Telegram-канала Baza, инцидент произошел в деревне Полевая в 22 км от Курска.

Вечером 28 июля Алексей Смирнов заявил, что в Обоянском и Медвенском районах были сбиты еще 12 беспилотников. А губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отраженной атаке четырех дронов и заверил в отсутствии раненых и разрушений.

Минобороны РФ в свою очередь отчиталось об уничтожении пяти дронов над Белгородской областью, двух - над Курской и двух - над Нижегородской областью. При этом "промышленные объекты функционируют в штатном режиме", уточнила пресс-служба областного правительства.

PФ обстреляла 11 областей Украины

Между тем Россия за прошедшие сутки обстреляла территорию 11 областей Украины из минометов, танков, артиллерийских орудий и ракетных установок; кроме того, удары наносились дронами и тактической авиацией, сообщило Минобороны Украины. По его данным, под огнем оказались 114 населенных пунктов и 145 объектов инфраструктуры. "Есть погибшие и ранены среди мирных жителей, число жертв уточняется", - добавили украинские военные.