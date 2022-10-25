Власти Беларуси боятся новых выборов? Зачем Лукашенко ВНС

В Беларуси меняют избирательное законодательство и юридические закрепляют статус и полномочия Всебелорусского народного собрания. Зачем это понадобилось властям в Минске - у DW.

В Беларуси опубликовали два законопроекта, которые показывают как будут проходить впредь выборы в стране, - изменения в Избирательный кодекс (ИК) и законопроект о Всебелорусском народном собрании (ВНС). Сейчас избирательные кампании в Беларуси поставлены на паузу. Следующие выборы - депутатов парламента и местных советов - пройдут лишь 25 февраля 2024 года, затем в течение 60 дней должно быть сформировано ВНС.

Что изменится в случае одобрения обнародованных законопроектов и станет ли ВНС структурой, куда в итоге уйдет Александр Лукашенко, разбиралась DW.

Что меняется в Избирательном кодексе?

Согласно предложенным поправкам, меняется возраст кандидата в президенты: 40 лет вместо нынешних 35-ти. А пост президента Беларуси тот, кто будет избран главой государства на следующих выборах, не сможет заниматься больше двух сроков подряд (сейчас ограничения по срокам нет).

Ольга Ковалькова Фото: Alexander Burakov/DW

"Существенное изменение - это отмена порога явки при выборах в парламент, - считает член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Ольга Ковалькова - Если сейчас (для признания голосования состоявшимся. - Ред.) нужно, чтобы в выборах приняли участие не менее 50% избирателей, то далее будет неважно, сколько людей придет, чтобы признать выборы состоявшимися. Также урезаются права наблюдателей за выборами".

Ковалькова отмечает, что по ИК в новой редакции, если она будет одобрена, появится возможность голосовать у тех, кто находится в СИЗО - сейчас ее нет. Кроме того, в обнародованном проекте поправок есть новый большой раздел, посвященный Всебелорусскому народному собранию.

Что это за новый старый орган - ВНС?

Всебелорусское народное собрание, согласно законопроекту, впервые будет созвано не позднее, чем через 60 дней после единого дня голосования (25 февраля 2024 года), то есть не позже 24 апреля 2024 года. Заседания его будут проходить не реже одного раза в год, президиум ВНС будет собираться не реже двух раз в год.

ВНС созывали в Беларуси и раньше - раз в несколько лет. При этом у него не было юридически закрепленного статуса и полномочий - делегаты, как правило, лишь одобряли курс властей. Кто именно и как их делегировал, оставалось тайной. Процедура была непрозрачной, очевидным было лишь то, что участвуют в ВНС, в основном, те лица, кто целиком поддерживает политику Александра Лукашенко.

В этом плане изменений будет немного. В новый ВНС, согласно законопроекту, соберут все тех же руководителей вертикали власти и различных госорганов - едва ли среди них есть оппоненты Лукашенко. Как сказано в документе, численность ВНС составит максимум 1200 человек (для сравнения - в белорусском парламенте 110 депутатов). Две трети его членов - представители властей: президент, депутаты Палаты представителей, сенаторы, премьер-министр, вице-премьеры, министры и другие члены правительства, представители местных властей и местных советов депутатов - всего до 790 человек.

Оставшиеся 400 человек - от гражданского общества. Учитывая, что в прошлом году сотни НГО в Беларуси были ликвидированы, а Минск традиционно относит к гражданском обществу провластные организации вроде "Белой Руси" и БРСМ, получается, что в состав ВНС войдут исключительно все те же сторонники Лукашенко.

Чем будет заниматься ВНС

Новый орган не получает особых полномочий: как следует из законопроекта, его основные функции - предлагать и одобрять. Например, послания президента ВНС просто заслушивает без обсуждения, а вот отчеты премьера может обсуждать.

На Всебелорусском народном собрании, февраль 2021 года Фото: Maxim Guchek/BelTA/REUTERS

ВНС также может предлагать изменения в конституцию, проекты законов и инициировать референдумы. Оно вправе ввести на территории Беларуси чрезвычайное положение - при наличии оснований, предусмотренных конституцией, и в случае бездействия президента.

ВНС даже может принять решение о направлении военнослужащих за пределы Беларуси для участия в "обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности". Правда, это решение, как и многие другие, ВНС будет принимать не самостоятельно, а действовать по предложению президента.

Зачем тогда нужно такое ВНС ?

"Сам Лукашенко, когда впервые поднимал тему ВНС в 2018-2020 годах, наверняка мог рассматривать его как место своего потенциально ухода - когда-нибудь в отдаленном будущем, - считает аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Павел Слюнькин. - Но с течением времени и под влиянием обстоятельств он свое отношение менял. Сейчас, когда Лукашенко контролирует власть, когда он удержался, он видит это совершенно иначе. После всего, что произошло, в том числе и в Казахстане, Лукашенко принял решение о предложенном формате ВНС".

Павел Слюнькин Фото: Privat

По мнению аналитика, ВНС не будет являться сильной самостоятельной структурой в органах управления и не получает каких-то серьезных функций, кроме одной - рассмотрения вопроса о легитимности выборов. Именно на возможность ВНС признать выборы легитимными или нелегитимными обращает внимание и член КС Ольга Ковалькова. "Они (власти в Беларуси. - Ред.) сейчас готовятся к выборам 2024 года, и для них эти выборы - сложный вызов. После 2020 года выборов в стране не было, реальной социологии о том, что происходит в обществе, нет. Тысячи людей в тюрьмах, многих затронули события 2020 года", - напоминает Ковалькова.

Она называет "тестовой историей" юридическое закрепление статуса и полномочий ВНС: "Опыта формирования таких структур, в том числе на постсоветском пространстве, нет. ВНС нужен для того, чтобы легитимизировать выборы. Если кто-то скажет, что выборы нечестные, они ответят: "У нас есть ВНС, смотрите, сколько там людей, все они говорят, что выборы честные". Они (власти в Беларуси. - Ред.) ищут площадку для "своих людей", но хотят их позиционировать, как "не своих", им кажется это реалистичным”.

Павел Слюнькин, в свою очередь, полагает, что в разные периоды ВНС может по-разному работать. "Условно говоря, при Лукашенко оно может выглядеть как нефункциональный орган, но когда Лукашенко уйдет - а это все равно когда-нибудь произойдет, - ВНС приобретет большую власть, и это потенциально может служить сдерживающим фактором для нового президента. Наверняка, это тема, которая так или иначе рассматривается Лукашенко. Это не то, что ему нужно сейчас, но это - задел на будущее", - заключил Слюнькин.

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