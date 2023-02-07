Владимир Зеленский 8 февраля приедет в Лондон

На 350-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 8 февраля. (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля прибудет в Лондон, сообщило правительство Великобритании. Он посетит украинских военных, проходящих подготовку в Соединенном Королевстве, передает агентство PA со ссылкой на Даунинг-стрит.

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В Варшаве ждут визита президента США Джо Байдена - предположительно в годовщину нападения России на Украину. Президент Польши Анджей Дуда направил Байдену официальное приглашение и рассчитывает получить от него положительный ответ, сообщил в эфире польского телевидения советник Дуды. По его словам, с американскими партнерами достигнута договоренность о том, что дату визита главы Белого дома объявят в надлежащее время.

Власти Одессы предупредили о повышенной минной опасности

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Власти Одессы предупреждают о повышенной минной опасности из-за шторма. "Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья", - заявил Одесский горсовет в Telegram. По его данным, ожидаются порывы северо-восточного ветра скоростью 15-20 м/с.

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Минувшей ночью россияне атаковали Харьков, обстреляв Центральный парк города, сообщил городской голова Игорь Терехов. Он опубликовал в Telegram фотографии разрушений. В свою очередь глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что 4 ракеты, предположительно С-300, попали в объект гражданской промышленности. "Разрушены здания, произошел масштабный пожар. Также отмечены удары в землю на территории Центрального парка города. К счастью, никто не пострадал. Ликвидация последствий ударов продолжается", - указал он.

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Россия не имеет боевой мощи, чтобы осуществить масштабное наступление в Украине, считает американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики указывают на проведенную 7 февраля главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу пресс-конференцию о ситуации на фронте и считают, что тем самым он попытался позиционировать свое ведомство как эффективный и вовлеченный руководящий аппарат, так как ВС РФ готовятся к новому крупному наступлению в Украине. На ней Шойгу заявил об успешных российских операциях близ Бахмута и Угледара и утверждал, что россияне захватили Соледар, Клещеевку, Подгородное, Краснополовку, Благодатное и Николаевку в Бахмутском районе и Лобково в Запорожской области, отмечают в ISW . Институт предполагает, что данная пресс-конференция была проведена с целью создать видимость формальности и легитимности для Министерства обороны РФ, готовящегося к новому наступлению. Российское военное командование, вероятно, спешит с началом крупномасштабной наступательной операции по захвату Донецкой области в нереалистичные сроки и без достаточной боевой мощи, считают американские военные эксперты.

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За минувшие сутки украинские силы отбили российские атаки в районах 22 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, сообщил Генштаб ВСУ. "Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. Несет значительные потери. Особенно в живой силе", - указывается в утренней оперативной сводке в Facebook . За сутки россияне совершили 8 ракетных ударов, в том числе 5 - по гражданской инфраструктуре Харькова, а также 21 авиационный удар, 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Николаевской и Херсонской областей, заявляет украинский Генштаб.

"В населенном пункте Каиры Каховского района Херсонской области российские оккупационные войска принудительно отбирают у местного населения гражданские автомобили", - отмечается в сводке.

Украина вернула 128 детей из России

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Украинские власти вернули 128 детей, принудительно вывезенных в Россию, сообщила "Укринформу" начальник Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Украины Юлия Усенко. По ее словам, более 50 из возвращенных детей в настоящее время находятся вместе с родителями или воспитателями на территории стран ЕС.

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Президент США Джо Байден пообещал Украине оказывать ей поддержку "так долго, сколько это понадобится". Выступая перед обеими палатами Конгресса и обращаясь к приглашенной на заседании посла Украины в Вашингтоне Оксане Маркаровой, глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты едины в поддержке ее страны.

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За минувшие сутки российские войска обстреляли территории семи общин Сумской области, в результате попадания снаряда в частный жилой дом в селе Павловка Белопольской территориальной общины погибла женщина 1946 года рождения, сообщили в Сумской областной военной администрации . Всего в течение дня совершены обстрелы семи общин: Краснопольской, Юнаковской, Белопольской, Середино-Будской, Знобь-Новгородской, Шалыгинской и Глуховской. В общей сложности были зафиксированы прилеты 125 снарядов, сброс с БПЛА трех взрывных устройств и одна пулеметная очередь по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области.

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Польша намерена ежемесячно проводить военную подготовку двух батальонов ВСУ - об этом заявил замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич на заседании комиссии Сейма по национальной обороне, передает "Укринформ" . По словам Скуркевича, военная подготовка, которая проводится в рамках миссии ЕС, будет приспособлена к актуальным потребностям украинской армии и должна предлагать комплексный пакет по подготовке войск к боевым действиям.

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Целью запланированных поставок Украине танков Leopard 1 вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) назвал отражение российского наступления в Украине. Находясь в Вашингтоне, он выразил надежду, что решение о поставках не станет запоздалым. По словам Хабека, танки предварительно должны быть приведены в рабочее состояние: "Неизвестно точно, сколько танков будет, потому что необходимо провести некоторые ремонтные работы". Германский вице-канцлер отметил, что танки будут поставляться поэтапно, как только они будут приводиться в рабочее состояние. В первом квартале, по его словам, можно ожидать отправки двузначного числа Leopard.

По Харькову нанесены ракетные удары

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Вечером 7 февраля российские войска атаковали Харьков, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов . "Внимание! Оккупанты наносят удары", - написал он в Telegram, призвав жителей оставаться в укрытиях. В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Харьковский мэр Игорь Терехов указывает , что в городе прогремело шесть взрывов. По его словам, подтверждена информация об ударах по промышленному объекту в Киевском районе города, а также есть сведения о пожаре на месте одного из попаданий.

Хроника событий 7 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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