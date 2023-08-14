Визит Линднера в Киев и другие события 537-го дня войны

На 537-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 14 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

В Киев впервые с начала войны приехал министр финансов ФРГ

Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) утром приехал в столицу Украины Киев для политических переговоров. Глава Свободной демократической партии (СвДП) впервые посещает Украину с начала российского вооруженного вторжения в эту страну. Он прибыл в Киев на поезде. В начале поездки Линднер заявил, что проведет "очень предметный" диалог с украинскими официальными лицами о том, как министерство финансов Германии может поддержать Киев. "Мы - на стороне Украины, плечом к плечу" с ней, сказал политик журналистам.

В ходе необъявленного визита глава Минфина ФРГ встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и замминистра обороны по вопросам европейской интеграции Андреем Шевченко. Линднер вместе с Шевченко посетил Стену памяти погибших защитников Украины и выставку трофейной российской бронетехники на Михайловской площади. Министр также побеседовал с украинскими военнослужащими, которые прошли обучение на пусковой установке IRIS-T, предоставленной ФРГ.

Кроме того, состоялись переговоры немецкого политика с премьером Украины Денисом Шмыгалем. Глава кабмина поблагодарил правительство ФРГ за поддержку - "вооруженную, санкционную, финансовую". Украина получила от Германии более 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи, преимущественно в форме гранта, напомнил Шмыгаль. В ходе визита в столицу Украины министр финансов ФРГ также встретился и с мэром Киева Виталием Кличко. По словам Кличко, на встрече обсуждалась дальнейшая поддержка в борьбе против РФ.

Линднер в ходе визита пообещал продолжить поддержку Украины

Украина "разделяет наши общие ценности и является частью Европы", заявил Линднер на пресс-конференции с украинским коллегой Сергеем Марченко. "Она также защищает наши ценности, а вместе с ними и европейский порядок мира и свободы", - подчеркнул глава Минфина. "Поэтому Украина и впредь может рассчитывать на поддержку Германии как на международном, так и на двустороннем уровне", - сказал Линднер, добавив, что на различные цели уже мобилизовано порядка 22 млрд евро. По словам министра, Германия до 2027 года планирует ежегодно выделять на военную помощь Украине по 5 млрд евро. Однако это решение еще должен утвердить бундестаг.

Что касается дискуссии о предоставлении Берлином Киеву крылатых ракет Taurus большой дальности для защиты от России, то Линднер подчеркнул, что в данном случае действует обычная процедура. Германия будет консультироваться со своими союзниками о том, что необходимо и возможно, пояснил глава ведомства. "Поскольку я знаю, что многие с симпатией относятся к такой поддержке, - как и я сам, - я надеюсь на скорое, очень скорое прояснение этих вопросов", - процитировала Кристиана Линднера информационная служба общественно-правового телеканала ARD Tagesschau.

Россия ночью вновь атаковала Одессу дронами и ракетами

Российские войска в ночь 14 августа совершили очередной обстрел ракетами и дронами исторического центра Одессы. "Враг трижды атаковал ночью наш город. 15 "шахедов" и 8 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", - сообщил глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Силы противовоздушной обороны отбили все три атаки, добавил он. По данным Сил обороны юга Украины, обломки сбитых ракет повредили общежитие одного из учебных заведений и крупный супермаркет, в нем получили ранения три сотрудника. Кроме того, взрывной волной повреждены несколько жилых домов, семь зданий учебных заведений, аптека и автомобили.

"Очередная атака россиян. Вспыхнуло несколько пожаров, в жилых домах взрывной волной выбиты окна, повреждены балконы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Работаем", - прокомментировал атаку РФ мэр Одессы Геннадий Труханов. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак назвал российских военных "безумными террористами". Министерство обороны РФ обстрел Одессы не комментировало.

Обстрелы Харьковской, Херсонской и Запорожской областей: есть погибшие и раненые

Под обстрел войск РФ днем также попали населенные пункты Харьковской и Херсонской областей , сообщают местные власти. По данным Харьковской областной военной администрации (ОВА), в результате удара по поселку Казачья Лопань погиб 50-летний мужчина, еще два человека с травмами доставлены в больницу, говорится в сообщении. В селе Подолы Купянского района от обстрелов пострадали мужчина и женщина. Еще одна 42-летняя женщина доставлена в больницу с минно-взрывной травмой после обстрела в Изюме. Кроме того, в результате обстрела села Бугаевка Чугуевского района осколочные ранения получили 14-летний подросток и 62-летняя женщина, они госпитализированы.

Херсонская областная военная администрация заявила об обстреле жилого дома в селе Понятовка Дарьевской общины. Во время атаки пострадал местный житель, мужчину с потерей верхней конечности госпитализировали. Еще три человека получили ранения в результате ночных ударов по Херсону. "Двое мужчин, 48 и 44 года, получили тяжелые ранения, у 85-летней женщины - травмы средней степени тяжести", - сообщил глава ОВА Александр Прокудин. По его данным, всех пострадавших госпитализировали в больницы. Днем ранее в Херсонской области в результате российских ударов погибли 7 человек, в том числе 23-дневная девочка и ее 12-летний брат. 14 августа на Херсонщине был объявлен день траура по погибшим.

В результате российских ракетных обстрелов Запорожского района в ночь на 14 августа погибли два человека. Еще троих удалось спасти, сообщило Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Запорожской области. Кроме того, согласно его данным, на территориях двух домовладений полностью разрушены два жилых дома, повреждены еще два дома и в соседних выбиты окна. Сообщается, что в местах ударов сотрудники ГСЧС вели поисково-спасательные работы и извлекали пострадавших из-под завалов.

В Белгородской области система ПВО сбила два беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили "две воздушные цели" в районе села Пушкарное Белгородской области , сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что в результате работы ПВО над Белгородским районом произошло падение фрагментов. Пострадавших нет, но пробита кровля частного жилого дома.

Министерство обороны РФ уточнило, что около 12.15 мск и 12.45 мск над Белгородской областью силами ПВО были обнаружены и уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа. Накануне Минобороны в течение дня сообщало о трех сбитых дронах в Белгородской области.

Вечером 13 августа стало известно о взрыве беспилотника, который врезался в многоэтажный дом в Белгороде, повредив фасад здания и выбив окна в нескольких квартирах. По словам Гладкова, в результате атаки пострадала десятилетняя девочка. Российское Минобороны происшествие не комментировало.

Зеленский посетил позиции военных в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский посетил штабы бригад, которые ведут наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар", сообщили в интернет-представительстве украинского лидера.

"Я хотел объехать все бригады по отдельности, чтобы точечно понять проблемы каждой из них", - пояснил Владимир Зеленский. Комбриги и комбаты сообщили президенту о потребностях в вооружении, боеприпасах и технике, в частности - во фронтовых системах ПВО и в различных видах дронов, указали в пресс-службе.

Кроме того, обсуждались вопросы усиления подготовки солдат, упрощение бюрократических процедур, усовершенствование работы территориальных центров комплектования и соцподдержки, добавили там.

США выделяют Украине новый пакет помощи на 200 млн долларов

Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи для защиты от российского вторжения. Как сообщается на сайте Госдепа, этот пакет, оценивающийся в 200 млн долларов, включает боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и дополнительное оборудование для разминирования. Других деталей не приводится.

"Россия начала эту войну и может закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие атаки. Пока она этого не сделает, Соединенные Штаты, а также наши союзники и партнеры будут поддерживать Украину так долго, как это потребуется", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Между тем в Украине начали сбор средства на закупку дронов-камикадзе. "UNITED24, "Вернись живым" и monobank объединяют усилия", чтобы собрать 235 млн гривен (5,7 млн евро) на 10 тысяч дронов-камикадзе", сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. "FPV-дроны приобретем за рубежом, а в Украине их доукомплектуем боевыми частями" на 57 млн гривен (1,4 млн евро), отметил Федоров. "Именно эти дроны сейчас нужны на фронте. Именно они меняют ход событий", - подчеркнул он. "Уверен, к нам присоединятся десятки украинских компаний и сотни тысяч доноров со всего мира", - добавил министр.

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