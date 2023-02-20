Визит Джо Байдена в Киев и другие итоги 362-го дня войны

Президент США нанес необъявленный визит в Киев и пообещал Украине новые поставки вооружений. ЕС предостерег Китай от военной помощи России. ФРГ и другие страны выступили против допуска РФ и Беларуси на Олимпиаду.

На 362-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 20 февраля, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Визит Джо Байдена в Киев

Президент США Джо Байден нанес необъявленный визит в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме прочего, находясь в украинской столице, Байден сообщил, что подвергшаяся российскому нападению страна получит новый пакет американской военной помощи на 500 млн долларов. Официально о нем будет объявлено 21 февраля, уточнил президент США. По его словам, в новый пакет помощи для Украины войдут, в частности, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. "Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров воздушного наблюдения, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок", - цитирует Байдена пресс-служба Белого дома . Кроме того, американский лидер анонсировал новый пакет санкций в отношении России.

По итогам общения с Джо Байденом Владимир Зеленский заявил: "Сегодняшние переговоры были очень плодотворными, очень важными и очень решающими". По мнению украинского президента, их результаты, безусловно, будут иметь влияние на поле боя.

По подсчетам агентства AFP, визит Байдена в Киев продлился более пяти часов. Потом Байден направился в Польшу, где у него запланированы переговоры с президентом Анджеем Дудой и другими союзниками США по НАТО.

Ход боевых действий

Российские войска обстреляли Запорожье и его пригород. Как сообщили в Запорожской областной военной администрации, по предварительным данным, ракеты "Искандер-К" попали в поле рядом с частными домами; взрывной волной повреждены жилой дом и автомобиль. По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, на территории города взрывной волной повреждены 4 многоквартирных дома и детский сад - там разбиты стекла.

По оценке аналитиков американского Института изучения войны (ISW), в Луганской области основная фаза российских наступательных операций находится в стадии реализации. В то же время "Россия, вероятно, не располагает достаточными незадействованными резервами для резкого увеличения масштаба или интенсивности наступления этой зимой", отмечают эксперты. Российские силы почти наверняка имеют в резерве несколько переформированных механизированных частей, однако задействование этих ограниченных резервов на передовой в Луганской области "вряд ли решительным образом изменит ход наступления", указали в ISW.

Что касается боев в Донецкой области - то, комментируя вероятность сдачи Бахмута в интервью итальянской газете Corriere della Sera, Владимир Зеленский отметил, что украинцам важно отстоять этот город, "но не любой ценой". Пока Бахмут сопротивляется, Украина готовит "следующую контратаку", пояснил глава государства.

Обстрелы территории России

Между тем губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли в регионе Поселок Краснооктябрьский Глушковского района. По его словам, пострадавших и повреждений в жилом секторе нет, но из-за ударов нарушено энергоснабжение поселка. "Как только позволит ситуация, ремонтные бригады приступят к восстановлению подачи электроэнергии", - написал Старовойт в Telegram-канале.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об артиллерийском обстреле села Новая Таволжанка в Шебекенском районе региона. По его словам, погибла женщина, ранен мужчина. Основной прилет снарядов пришелся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики.

ЕС предостерег Китай от поставок оружия в Россию

Если Китай начнет поставлять России вооружения, он пересечет "красную линию в наших отношениях", сказал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе. По словам Борреля, Пекин пообещал ему, что этого не произойдет.

Ранее представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, реагируя на аналогичное предостережение в адрес Китая со стороны США, заявил, что его страна "не приемлет давления или принуждения".

В то же время Боррель подчеркнул важность дальнейших поставок вооружений Украине со стороны Евросоюза. Если ЕС не сможет предоставить Украине достаточное количество боеприпасов, то "исход этой войны в опасности", сказал Боррель перед заседанием совета Евросоюза по иностранным делам.

По словам дипломата, российская артиллерия делает около 50 тысяч выстрелов в день и Украине необходимо поддерживать такой же уровень, однако ей не хватает боеприпасов. Боррель пообещал, что институты и страны - члены ЕС примут все возможные меры для поддержания поставок боеприпасов для украинской армии. "Это самая острая проблема", - подчеркнул он.

Глава Минобороны Германии посетил город, где обучают украинских военных

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) посетил полигон в Мунстере в федеральной земле Нижняя Саксония, где украинских военных обучают управлению немецкими боевыми танками Leopard и БМП Marder.

Общаясь там с журналистами, он отметил, что приветствовал бы, если бы и другие западные страны все же поставили Украине боевые танки Leopard.

"Что касается количества танков, то, как я уже неоднократно говорил, в Рамштайне сложилась ситуация, которая отличалась от того впечатления, которое получила общественность, - указал Писториус в эфире телеканала n-tv. - Не все представленные там страны считали, что Германия блокирует поставки. Было несколько стран, которые выразили мнение: мы хотим, чтобы Германия освободила путь (для поставок танков Украине. - Ред.). И вот, когда мы освободили путь, а это было 3,5 недели назад, мы увидели, что не все страны, которые этого требовали, так же быстро действуют. Поэтому мне меньше нравится быть чемпионом заявлений, нежели реализации. (…) Конечно, если другие страны еще осуществят поставки, а возможно это случится, я буду это приветствовать - в первую очередь, в плане модели 2A6, но я не могу получить их (танки. - Ред.) мановением волшебной палочки".

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в ВСУ планируют сформировать как минимум два танковых батальона, на вооружении которых будут немецкие танки Leopard 2, и еще 6-7 батальонов из танков более старой модификации Leopard 1. Как сообщает ТСН, об этом шла речь во время переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Финансовая помощь Украине от Японии

Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку в размере 5,5 млрд долларов, заявил премьер-министр Фумио Кисида. Выступая на глобальном форуме в Токио, Кисида отметил, что "по-прежнему необходимо оказывать помощь людям, чьи средства к существованию были разрушены войной, и восстанавливать поврежденную инфраструктуру". Японский премьер также сообщил, что 24 февраля - в годовщину российского вторжения в Украину - состоится видеоконференция лидеров стран "большой семерки" (G7), в которой примет участие и украинский президент Владимир Зеленский.

Встреча Зеленского с главой МВФ

Владимир Зеленский встретился в Киеве с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. По его словам, "поддержка МВФ создает для Украины возможность оставаться сильной".

"Это также оружие - оружие экономическое, которое дает нам, нашему обществу, нашему бизнесу возможность развиваться. Мы очень хотим, чтобы бизнес развивался, поступали инвестиции, и мы знаем, что МВФ всегда своей деятельностью подает правильные сигналы", - написал украинский президент в Telegram, выразив Георгиевой благодарность "за визит и поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения России".

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в ходе его встречи с главой и командой МВФ шла речь о механизмах финансовой поддержки Украины. "Мы достигли успехов в реализации Мониторинговой программы, в частности финализировали выполнение всех структурных маяков. Поэтому рассчитываем на начало новой многолетней большой программы объемом более 15 млрд долларов", - сообщил Шмыгаль.

ФРГ и другие страны выступили против участия РФ и Беларуси в Олимпиаде

Более 30 стран, среди которых Великобритания, США, Франция и Германия, выступили с совместным заявлением против участия спортсменов из России и Беларуси в Олимпиаде-2024. Ситуация в Украине продолжает ухудшаться, и у МОК нет причин отменять этот запрет, подчеркнули авторы письма.

Они также выразили опасения из-за "прочных связей между российскими спортсменами и военными". Как указывается в обращении, "существуют серьезные опасения по поводу того, насколько реально для российских и белорусских спортсменов соревноваться на нейтральной основе, учитывая, что они напрямую финансируются и поддерживаются их государствами". Пока модель такого "нейтралитета" не будет подробно описана, страны просят не допускать атлетов из РФ и РБ к участию в Олимпиаде.

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