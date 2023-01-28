Война, день 339-й: В ФРГ заявили о возможном выпуске HIMARS

Поставки вооружений Киеву всегда будут предметом согласования и координации, заявил канцлер Шольц. Rheinmetall сообщил о возможном производстве HIMARS в ФРГ.

На 339-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Канцлер ФРГ: Поставки вооружений Киеву всегда будут предметом согласования

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал тщательно взвешивать все решения по ситуации с войной в Украине и не упускать из виду безопасность ФРГ. В видеообращении в Twitter он заявил, что поставки вооружений Киеву "всегда будут предметом согласования, взвешивания и координации". "Это принцип, которого придерживается правительство", - указал Шольц. Нельзя допустить, чтобы Россия меняла международные границы с помощью силы, добавил он. По словам канцлера ФРГ, многие жители Германии хотят "мира в Европе, чтобы война не приближалась, чтобы правительство и канцлер сохраняли самообладание". "Именно это я вам обещаю", - подчеркнул Шольц.

Rheinmetall может начать выпуск HIMARS в Германии

Германский производитель вооружений Rheinmetall готов значительно увеличить выпуск танковых и артиллерийских боеприпасов для удовлетворения высокого спроса в Украине и среди западных стран. Об этом агентству Reuters сообщил председатель совета директоров Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger). По его словам, концерн может также начать производство реактивных систем залпового огня HIMARS в Германии.

Военные действия

ВС Украины 28 января нанесли "намеренный удар" по больнице в занятом Россией поселке Новоайдар на территории самопровозглашенной "Луганской народной республики" ("ЛНР"), заявили в Минобороны РФ. По его данным, погибли 14 и ранены 24 пациента больницы и медицинский персонал. Власти Украины официально удар не подтвердили. Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, однако, написал в Telegram, что "что-то не так с больницей", речь идет о десятках погибших.

Три человека погибли, ранены 14 мирных жителей на 16.00 мск в результате обстрела ВС РФ Константиновки Донецкой области. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он призвал местных жителей эвакуироваться.

При ударе украинской армии по зданию профессионально-технического училища в оккупированной РФ Макеевке Донецкой области потери российской стороны с высокой степенью вероятности превысили 300 человек, говорится в сводке министерства обороны Великобритании. Минобороны РФ ранее официально признало гибель 89 военных.

Планируемое Россией в феврале или марте наступление может иметь место в Луганской области или в районе Угледара Донецкой области. Об этом говорится в очередном аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW). В пользу Луганской области, по мнению экспертов, говорит то, что Россия перебрасывает туда части 2-й мотострелковой дивизии из Беларуси, а также недавние ограниченные наземные атаки войск РФ в Запорожской области, цель которых, судя по всему, - распылить концентрацию украинских сил. В то же время крайне маловероятно, что новое наступление будет направлено на север Украины со стороны Беларуси, считают в ISW.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в свою очередь высказал мнение, что новое наступление может готовиться к 24 февраля. "Это же люди из "совка", и они считают, что к годовщине они должны иметь какие-то достижения", - заявил он.

Продолжаются дебаты о допуске спортсменов из РФ и Беларуси к Олимпиаде

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подверг критике позицию Международного олимпийского комитета (МОК), который ранее заявил, что изучит возможность допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям при выполнении "строгих условий". Соответствующую запись Подоляк разместил в Twitter. "МОК предлагает миру продвижение насилия, массовых убийств, разрушений. И поэтому настаивает, что российские спортсмены должны участвовать в соревнованиях как безусловные "послы смерти", - считает Подоляк. По его мнению, "спорт не бывает вне политики - спорт продвигает ее". "Следовательно, МОК продвигает человеконенавистническую политику РФ", - полагает советник.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь разместил в Twitter запись, в которой подчеркнул: "Олимпийские принципы и война в корне противоречат друг другу". "Россия должна прекратить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить об участии РФ в олимпийском движении", - добавил он. До этого Зеленский в видеообращении объявил о начале "марафона честности", цель которого, по его словам, - "очистить руководство международных олимпийских структур от лицемерия и любых попыток вытащить представителей России в мировой спорт".

Ранее глава МОК Томас Бах (Thomas Bach) в Оберхофе, где проходит чемпионат мира по санному спорту, высказал мнение, что исключение спортсменов на основании их паспорта "не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии". "Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы выступать под нейтральным флагом" на Олимпийских играх 2024 года в Париже, заявил чиновник, слова которого привело издание Der Spiegel.

МОК 25 января заявил, что изучит возможность допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях при условии выполнения "строгих условий". Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Глава Еврокомиссии подтвердила приверженность долгосрочной поддержке Украины

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заверила Украину в долгосрочной поддержке со стороны ЕС. "Мы стоим на стороне Украины без каких-либо "если" и "но", - сказала фон дер Ляйен на мероприятии Христианско-демократического союза в Дюссельдорфе. Она добавила, что Украина "борется за наши общие ценности, борется за соблюдение международного права и принципов демократии, поэтому Украина должна победить в этой войне". Одновременно фон дер Ляйен призвала власти Германии к последовательному переходу к возобновляемым источникам энергии для ограничения доходов Москвы.

Поставки вооружений Киеву

Украина в ускоренном режиме ведет переговоры с западными странами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет, сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДOM.

Между тем западные государства - союзники Украины пообещали предоставить ей в общей сложности 321 тяжелый танк. Об этом заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV украинский посол в Париже Вадим Омельченко.

Танки Leopard 2, обещанные Испанией Украине, прибудут к месту назначения этой весной, сообщила глава испанского Минобороны Маргарита Роблес. Сколько именно машин будет передано, она не уточнила. Сейчас техника находится на базе в Сарагосе, но не используется, цитирует министра телеканал RTVE. По словам Роблес, речь идет не только об отправке Leopard 2, но и о подготовке экипажей и техническом обслуживании.

МИД Украины вызовет посла Венгрии в Киеве

МИД Украины вызовет посла Венгрии в Киеве Иштвана Ийдьярто "для откровенного разговора" об "очередном пренебрежительном высказывании" венгерского премьера Виктора Орбана в адрес Киева. Об этом сообщил представитель МИД Олег Николенко. На встрече с журналистами в Будапеште Орбан ранее дал понять, что не верит в победу Украины.

Кроме того, он сказал, что цель России - превратить Украину в неуправляемые развалины, чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе", и Москва уже преуспела в этом, поскольку теперь Украина, как и Афганистан, является "ничейной землей". "Такие заявления являются категорически неприемлемыми. Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подрывая возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами", - отметил Олег Николенко. Он добавил, что Киев, помимо вызова венгерского посла, оставляет за собой право "принятия и других мер реагирования".

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