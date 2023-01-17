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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в ДавосеФото: Fabrice Coffrini/AFP
КонфликтыЕвропа

Глава Еврокомиссии пообещала не прекращать поддержку Украины

Жан Рофе
1 ч. назад

"Мы будем в этом участвовать столько, сколько потребуется, и будем на стороне наших украинских друзей", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

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Европейский Союз продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе в день его открытия - во вторник, 17 января.

"Наша неизменная поддержка Украине не ослабнет, начиная от помощи в восстановлении электроснабжения, отопления и водоснабжения и заканчивая подготовкой к долгосрочным усилиям по реконструкции, - сказала фон дер Ляйен. - Мы будем в этом участвовать - столько, сколько потребуется, и будем на стороне наших украинских друзей".

На прошлой неделе председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Евросоюз и входящие в него страны предоставили Киеву помощь примерно на 50 млрд евро.

Газ сейчас дешевле, чем до войны в Украине

В ходе выступления Урсула фон дер Ляйен также отметила, что цены на природный газ в Европе упали быстрее, чем ожидалось. По сравнению с пиковым значением в августе 2022-го, когда газ подорожал до 350 евро за мегаватт-час, цены в январе текущего года снизились на 80 процентов, сказала она. "Это ниже, чем до войны в Украине", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Причиной такого развития событий она назвала совместные усилия стран Евросоюза. По ее словам, Европа преодолела зависимость от ископаемого топлива из России и смогла найти замену около 80 процентам российского трубопроводного газа. Кроме того, были заполнены газовые хранилища, а потребление сократилось более чем на 20 процентов в период с августа по ноябрь.

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