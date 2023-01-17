Глава Еврокомиссии пообещала не прекращать поддержку Украины

"Мы будем в этом участвовать столько, сколько потребуется, и будем на стороне наших украинских друзей", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Европейский Союз продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе в день его открытия - во вторник, 17 января.

"Наша неизменная поддержка Украине не ослабнет, начиная от помощи в восстановлении электроснабжения, отопления и водоснабжения и заканчивая подготовкой к долгосрочным усилиям по реконструкции, - сказала фон дер Ляйен. - Мы будем в этом участвовать - столько, сколько потребуется, и будем на стороне наших украинских друзей".

На прошлой неделе председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Евросоюз и входящие в него страны предоставили Киеву помощь примерно на 50 млрд евро.

Газ сейчас дешевле, чем до войны в Украине

В ходе выступления Урсула фон дер Ляйен также отметила, что цены на природный газ в Европе упали быстрее, чем ожидалось. По сравнению с пиковым значением в августе 2022-го, когда газ подорожал до 350 евро за мегаватт-час, цены в январе текущего года снизились на 80 процентов, сказала она. "Это ниже, чем до войны в Украине", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Причиной такого развития событий она назвала совместные усилия стран Евросоюза. По ее словам, Европа преодолела зависимость от ископаемого топлива из России и смогла найти замену около 80 процентам российского трубопроводного газа. Кроме того, были заполнены газовые хранилища, а потребление сократилось более чем на 20 процентов в период с августа по ноябрь.

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