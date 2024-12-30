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Каллас: Россия причастна к актам диверсий в Европе

Анатолий Арни
30 декабря 2024 г.

Верховный евродипломат Кая Каллас призвала будущее руководство США действовать жестче по отношению к Москве.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая КалласФото: John Thys/AFP/Getty Images

Происходящие в последние месяцы попытки диверсий в Европе - не единичные случаи, а часть системы скоординированных действий по дестабилизации инфраструктуры ЕС. Ко этим инцидентам причастна РФ, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью газете Welt, опубликованном в понедельник, 30 декабря.

Количество диверсий в Европе увеличилось с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, отметила верховный евродипломат. В качестве примера Каллас привела повреждение подводного кабеля Estlink 2 в Балтийском море, в причастности к которому финские следователи подозревают танкер Eagle S из так называемого российского "теневого флота".

На фоне этого Каллас объявила о введении более жестких мер в отношении российских кораблей. Она отметила, что курсирующие в нарушение регламентов суда "теневого флота" РФ также ответственны за загрязнение окружающей среды.

Каллас призывает Вашингтон к жесткому курсу в отношении РФ

После перехода власти в США к команде избранного президента Дональда Трампа Вашингтон должен действовать "уверенно и жестко" по отношению к РФ и поддерживать Киев в продолжающемся российском вторжении в Украину, считает Каллас. "Помощь Украине - не подачка, а инвестиция в безопасность всех нас. Если Соединенные Штаты будут твердо противостоять России, это предотвратит проблемы с Китаем. Поддержка Украины защитит американцев от будущих конфликтов", - заявила верховный евродипломат.

Каллас также упомянула в интервью крушение пассажирского самолета в Актау. Среди версий причин трагедии все больше курсируют заявления о том, что самолет был сбит российской системой ПВО при попытке приземлиться в Грозном. По словам Каллас, в пользу этого появляется "все больше свидетельств". В конечном итоге ответственность за инцидент в любом случае лежит на властях РФ, отметила политик. По ее словам, Москва "создала условия для того, чтобы произошла эта катастрофа".

В ходе интервью верховный евродипломат также затронула вопрос дальнейшего использования дохода от замороженных активов РФ для поддержки Украины в войне и восстановлении страны. "Россия должна заплатить за причиненный ею ущерб. Требование Киева о компенсации законно. Нам следует обсудить, как некоторые или все замороженные активы могут быть использованы для усиления Украины", - цитируют Каллас СМИ.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что среди лидеров стран ЕС возобновилась дискуссия о возможном использовании для этих целей не только доходов от активов РФ, которые Украина уже начала получать, но и непосредственно самих замороженных в странах Запада российских средств. Этому способствовало возвращение Дональда Трампа на пост президента США - политик в прошлом критиковал размеры и условия предоставления помощи Киеву.

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