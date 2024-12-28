  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаСША

США готовят пакет помощи Украине на 1,25 млрд долларов

Сергей Гуща
28 декабря 2024 г.

О выделении очередного пакета военной помощи в Вашингтоне официально объявят 30 декабря. В пакет войдут артиллерийские снаряды, ракеты для систем ПВО и переносных ЗРК "Стингер".

https://p.dw.com/p/4odip
Комплекс противовоздушной обороны NASAMS
Комплекс противовоздушной обороны NASAMSФото: Toms Kalnins/EPA-EFE

США готовят новый пакет военной помощи Украине объемом около 1,25 миллиарда долларов для отражения российской агрессии. Об этом сообщили два американских чиновника на условиях анонимности агентству AP в пятницу, 27 декабря. По их словам, официально об этом будет объявлено 30 декабря.

Среди прочего в пакет войдет большое количество артиллерийских снарядов калибра 155 и 105 миллиметров, ракеты для переносного ЗРК "Стингер", боеприпасы для систем противовоздушной обороны HAWK и NASAMS.

Как отмечает агентство, нынешняя администрация Джо Байдена может не успеть использовать все оставшиеся 5,6 млрд долларов на военную помощь Украине из запасов Пентагона до приведения к присяге избранного президента Дональда Трампа, которое намечено на 20 января. На текущей неделе Байден поручил министерству обороны продолжать увеличивать поставки оружия Киеву.

Кроме того, по данным Пентагона, у Вашингтона осталось около 1,2 млрд долларов в виде долгосрочного финансирования через Инициативу по оказанию помощи в сфере безопасности Украины. Эти средства используются для оплаты контрактов на поставку оружия, которое будет поставлено не раньше, чем через год или более. Чиновники заявили, что администрация ожидает выделить все эти деньги до конца календарного года.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Дальнейшая поддержка Киева Западом: сможет ли Евросоюз заменить США?

Дальнейшая поддержка Киева Западом: сможет ли Евросоюз заменить США?

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, чтобы заручиться поддержкой европейских союзников в преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Ранее избранный президент США дал понять, что его администрация ожидает, что в будущем именно Европа возьмет на себя ведущую роль в военной поддержке Украины.
Политика19 декабря 2024 г.03:28 мин.
Флаги Европейского Союза и Украины на акции солидарности с Киевом у Бранденбургских ворот в Берлине

Тысяча дней войны России против Украины

Тысяча дней войны России против Украины

Украина отражает российскую агрессию более двух с половиной лет. Основные моменты этой тысячи дней - в фотогалерее DW.
Конфликты19 ноября 2024 г.17 фото
Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, 19 декабря 2024 года

"Россия не должна победить": ЕС сменил парадигму

"Россия не должна победить": ЕС сменил парадигму

Оказавшись в режиме ожидания после выборов в США, ЕС испытал чувство срочности в деле поддержки Украины. Как новые лидеры в Брюсселе задают новые импульсы в отношениях с Киевом, чтобы приблизить его победу.
Конфликты20 декабря 2024 г.
Показать еще