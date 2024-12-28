США готовят пакет помощи Украине на 1,25 млрд долларов

О выделении очередного пакета военной помощи в Вашингтоне официально объявят 30 декабря. В пакет войдут артиллерийские снаряды, ракеты для систем ПВО и переносных ЗРК "Стингер".

США готовят новый пакет военной помощи Украине объемом около 1,25 миллиарда долларов для отражения российской агрессии. Об этом сообщили два американских чиновника на условиях анонимности агентству AP в пятницу, 27 декабря. По их словам, официально об этом будет объявлено 30 декабря.

Среди прочего в пакет войдет большое количество артиллерийских снарядов калибра 155 и 105 миллиметров, ракеты для переносного ЗРК "Стингер", боеприпасы для систем противовоздушной обороны HAWK и NASAMS.

Как отмечает агентство, нынешняя администрация Джо Байдена может не успеть использовать все оставшиеся 5,6 млрд долларов на военную помощь Украине из запасов Пентагона до приведения к присяге избранного президента Дональда Трампа, которое намечено на 20 января. На текущей неделе Байден поручил министерству обороны продолжать увеличивать поставки оружия Киеву.

Кроме того, по данным Пентагона, у Вашингтона осталось около 1,2 млрд долларов в виде долгосрочного финансирования через Инициативу по оказанию помощи в сфере безопасности Украины. Эти средства используются для оплаты контрактов на поставку оружия, которое будет поставлено не раньше, чем через год или более. Чиновники заявили, что администрация ожидает выделить все эти деньги до конца календарного года.