НАТО переняла у США координацию военной помощи Запада Киеву

По данным Reuters, НАТО переняла у США координацию западной военной помощи Украине для защиты механизма в условиях смены администрации в Вашингтоне.

НАТО переняла у США координацию западной военной помощи Украине, как и планировалось ранее. Об этом в среду, 18 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Этот шаг рассматривается как стремление защитить механизм помощи Киеву от возможных решений избранного президента США Дональда Трампа, отмечает агентство.

Мера предпринята после многомесячной задержки и усиливает роль НАТО, которая, однако, продолжает воздерживаться от переброски в Украину своих сил. В то же время диписточники считают, что транзит может иметь ограниченный эффект, поскольку США при Трампе все еще могут существенно сократить поддержку, будучи доминирующей силой в альянсе и отвечая за большую часть поставок вооружений Киеву.

Задача нового штаба под названием NSATU (Nato Security Assistance and Training for Ukraine) - также помощь Украине в ее дальнейшем сближении с блоком. Штаб базируется в казармах Clay, на территории американской базы в немецком Висбадене.

По данным источника Reuters, штаб уже полностью готов к операциям.

"Работа NSATU... направлена на то, чтобы усилить позиции Украины, что усилит и позиции НАТО - для обеспечения безопасности и процветания 1 млрд жителей Европы и Северной Америки", - указал главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Решение о передаче полномочий было принято на саммите НАТО в Вашингтоне

Ранее координация осуществлялась в рамках возглавляемого США формата "Рамштайн" - коалиции из примерно 50 стран, напомнило агентство.

Решение о передаче полномочий было принято летом на саммите НАТО в Вашингтоне.

В штабе - примерно 700 сотрудников, в том числе - 40 немецких. В число команды также войдут военнослужащие, размещенные в штаб-квартире НАТО SHAPE в Бельгии и в логистических центрах в Польше и Румынии.

"С точки зрения международного права NSATU не сделает из НАТО участницу конфликта (войны России против Украины. - Ред.)", - говорилось в заявлении союзников по итогам саммита в США.

"Цель состоит в том, чтобы перевести помощь Украине в сфере безопасности на постоянную основу и, таким образом, обеспечить улучшенную, предсказуемую и согласованную поддержку", - указывалось там.