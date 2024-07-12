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Военную помощь Украине начали координировать через НАТО

Даниил Сотников
12 июля 2024 г.

Координацию поставок оружия Украине и обучения солдат начали переводить в новый штаб НАТО.

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Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс СтолтенбергФото: Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance

С пятницы, 12 июля, поставки вооружений Украине, а также обучение украинских солдат в Европе начинают координировать через новый штаб НАТО в немецком Висбадене, как это было решено на саммите альянса в Вашингтоне, сообщает агентство dpa.

По словам собеседников агентства, несмотря на формальный старт работы, главнокомандующему объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, вероятно, понадобится еще несколько месяцев для настройки деятельности штаба так, чтобы он мог полностью взять на себя все запланированные задачи.

До тех пор координация будут продолжаться и через вооруженные силы США. Для этого в штаб-квартире командования ВС США в конце 2022 года было сформировано подразделение из 300 военнослужащих под названием "Группа по поддержке Украины в сфере безопасности" (Security Assistance Group-Ukraine, SAG-U). Им на смену придет штаб НАТО в немецком Висбадене с участием 700 сотрудников, в том числе - 40 немецких.

Поддержка Украины даже в случае победы Трампа

Отмечается, что задачей нового штаба под названием NSATU (Nato Security Assistance and Training for Ukraine) будет также помощь Украине в ее дальнейшем сближении с Североатлантическим альянсом. "С точки зрения международного права NSATU не сделает из НАТО участницу конфликта (войны России против Украины. - Ред.)", - говорится в заявлении союзников по итогам саммита в Вашингтоне.

"Цель состоит в том, чтобы перевести помомщь Украине в сфере безопасности на постоянную основу и, таким образом, обеспечить улучшенную, предсказуемую и согласованную поддержку", - говорится в заявлении стран НАТО. Как сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, одобренный на саммите план позволит гарантировать предоставление Украине помощи даже в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2024 года.

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