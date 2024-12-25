Байден поручил Пентагону ускорить поставку оружия Украине

Действующий президент США Джо Байден назвал "возмутительной" состоявшуюся в ночь на Рождество российскую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины и поручил Пентагону продолжать активные поставки вооружений Киеву. "В последние месяцы Соединенные Штаты предоставили Украине сотни ракет противовоздушной обороны, и еще больше ракет находятся в пути, - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома в среду, 25 декабря. - Я поручил министерству обороны продолжать активные поставки оружия Украине, и США будут продолжать неустанно работать над укреплением позиций Украины в ее обороне от российских войск".

Американский президент подчеркнул, что целью произошедшей массированной российской атаки было "лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству в зимний период и поставить под угрозу безопасность энергосистемы страны". "Украинский народ заслуживает того, чтобы жить в мире и безопасности, и Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит победу над российской агрессией", - заявил 82-летний Джо Байден, чьи президентские полномочия заканчиваются 20 января.

Войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами в рождественскую ночь

Россия подвергла Украину массированному обстрелу утром 25 декабря, в день празднования западными христианами Рождества. Воздушная тревога объявлена по всей украинской территории, сообщил Telegram-канал Воздушных сил ВСУ. Российские войска выпустили по Украине более 70 баллистических ракет и 100 ударных дронов, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. "Цели - наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине", - отметил он. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, на территории Украины введены ограничения на потребление электроэнергии.

Ранним утром серия взрывов прогремела в Харькове, пострадали как минимум шесть человек, все они госпитализированы, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. В Днепропетровской области в результате атаки РФ погиб один человек, сообщил глава ОВА региона Сергей Лысак. В результате российского удара по Прикарпатью часть Ивано-Франковской области осталась без электроснабжения, сообщила глава местной ОВА Светлана Онищук. Кроме того, из-за атаки были повреждены энергообъекты Полтавской области, что вызвало временные отключения света в Кременчугском районе, заявил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Ранее, вечером в Сочельник, 24 декабря, был нанесен ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего, по информации Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины, погиб один человек, еще 17 пострадали, в том числе двое детей.