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Войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами

Кирилл Шестаков | Александр Дельфинов
25 декабря 2024 г.

Утром 25 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине. В Харькове прогремели взрывы, есть пострадавшие.

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Последствия ракетного удара РФ по Харькову
Последствия ракетного удара РФ по Харькову (фото из архива)Фото: Sergey Bobok/AFP/Getty Images

Российские войска подвергли Украину массированному обстрелу утром в среду, 25 декабря, в день празднования католического Рождества. Воздушная тревога объявлена по всей украинской территории, сообщается в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. В 4.25 по киевскому времени ВС ВСУ зафиксировали пуски крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря.

Ранним утром серия взрывов прогремела в Харькове, пострадали как минимум четыре человека, все они госпитализированы, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В сообщениях Воздушных сил предупреждается об опасности удара крылатых ракетах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Хмельницкой, Винницкой и Харьковской областях. Кроме того, беспилотники угрожают Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Житомирской, Днепропетровской и Николаевской областям.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, ракеты РФ бьют по украинской энергоинфраструктуре. На территории Украины введены ограничения на потребление электроэнергии, сообщил он.

Ранее, вечером в Сочельник, 24 декабря, был нанесен ракетный удар по Кривому Рогу, согласно информации Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины, в результате "погиб 1 человек, еще 17 пострадали, в том числе 2 ребенка. Аварийно-спасательные работы завершены". 

 

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