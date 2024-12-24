Удар РФ по дому в Кривом Роге: ранены более 10 человек

Российская ракета попала в жилой дом в Кривом Роге. Один человек погиб и еще 11 пострадали, сообщил глава областной администрации.

В результате ракетного удара Вооруженных сил РФ по жилому дому в Кривом Роге Днепропетровской области один человек погиб и еще 11, в том числе 16-летняя девушка, пострадали, сообщил в Telegram-канале во вторник, 24 декабря, глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

По его словам, спасатели извлекли из-под завалов дома мужчину, врачи сделали все возможное, чтобы реанимировать его, однако все их усилия не принесли успеха. По словам Лысака, трое раненых находились в тяжелом состоянии. Среди пострадавших были женщины 69 и 72 лет, а также 78-летний мужчина. "Под завалами еще могут находиться люди", - добавил глава Днепропетровской ОВА.

Атака на Никопольский район

Как он уточнил, ВС РФ 35 раз атаковал артиллерией и беспилотниками Никопольский район в Днепропетровской области.

Пострадал 31-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно. Повреждены одно из предприятий, санаторий, АЗС, четыре частных дома, три хозпостройки, порваны линии электропередачи, добавил Сергей Лысак.

Массированные удары по Киеву, Херсону и Кривому Рогу

В ночь на 20 декабря РФ нанесла массированные удары по Киеву, Херсону и Кривому Рогу.

Воздушные российские атаки на украинские города происходят почти ежедневно с начала агрессивной войны РФ против Украины, которая длится уже более 1000 дней. Официальные лица России продолжают утверждать, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам в Украине, однако эти утверждения были многократно опровергнуты независимыми источниками, в том числе журналистами.