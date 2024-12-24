Мобилизация с 18 лет: о чем спорят в Украине

В Украине снова вспыхнула дискуссия о возможном понижении мобилизационного возраста. Речь идет о том, призывать ли в армию 18-летних? Некоторые украинские подростки пытаются к своему совершеннолетию уехать за границу.

Андрею Котику было 18 лет, когда он ппошел в ВСУ в 2022 году. Тогда украинских мужчин мобилизовали с 27 лет, а запрет на выезд из страны распространялся на мужчин 18-60 лет. Андрей вспоминает, как ему сначала пришлось убеждать свою маму: "Звоню маме и говорю, что нужен паспорт. Она спрашивает: "Зачем?". Говорю, что буду подписывать контракт". Мама начала плакать, вспоминает Андрей в разговоре с Reuters, и убеждать сына не мобилизоваться, а остаться на срочной службе. В то время он проходил срочную службу в Кривом Роге. Но Андрей все же настоял на своем: "Я взвесил все и сказал, что пойду защищать родину".

Свой первый бой Андрей принял, освобождая оккупированную РФ Херсонскую область, дальше воевал в Донецкой области, в Серебрянском лесу, а теперь обороняет Харьковскую область. Сейчас Андрею 21 год, а его экипаж - самый молодой в бригаде. "Моему наводчику 21 год, мне 24, а командиру - 27", - рассказывает Никита, который служит вместе с Андреем в 13-й бригаде НГУ "Хартия". Впрочем, Андрей не осуждает тех, кто избрал другой путь. "Каждый сделал свой выбор", - продолжает боец. "Но уже скоро будет три года службы. Все ребята очень устали. Всех надо менять", - говорит он.

Новобранцы 59-й отдельной мотопехотной бригады тренируются на полигоне, Покровский район Донецкой области Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

По данным Европейского статистического ведомства (Eurostat), более 190 тысяч украинцев в возрасте 14-17 лет стали беженцами в странах Европы с начала полномасштабного вторжения России в Украину. На фоне дискуссий о снижении мобилизационного возраста в Украине до 18 лет число уехавших может возрасти, ведь среди украинских подростков есть и те, кто рассуждает: остаться в Украине илиуехать за границу, чтобы избежать мобилизации?

Киевлянин Роман Билецкий решил отправиться на обучение за границу: за месяц до того, как ему исполнилось 18 лет, сел на поезд и уехал изучать бизнес-менеджмент в университете в Словакии. "Это решение было очень сложным… Все было решено за 3 дня", - рассказывает Роман в разговоре с Reuters. Парню пришла новость о том, что можно поехать на учебу в Словакию. Он подготовил все документы и сел на поезд. Но надеется, что когда ситуация в стране улучшится, сможет вернуться.

Дискуссия по поводу снижения мобилизационного возраста в Украине

На снижении мобилизационного возраста до 18 лет настаивает важнейший союзникУкраины - США. Но власти в Киеве уверяют, что мобилизовать 18-летних не планируют и никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста не рассматривают.

Президент Владимир Зеленский недвусмысленно прокомментировал это в соцсети Х: "Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине".

Законодательно снизить мобилизационный возраст в Украине до 18 лет возможно, объясняет DW военный адвокат Роман Лихачев, потому что с совершеннолетием человек становится граждански дееспособным со всеми связанными с этим правами и обязанностями. Но основной вопрос, по мнению юриста, состоит в том, будет ли польза от такого шага.

"Здесь основной вопрос относительно мобилизационного ресурса вообще имеющегося. Потому что третий год полномасштабной войны и никто точных цифр не знает, сколько у нас мобилизационного ресурса", - говорит юрист. И добавляет, что в Украине молодежь до 18-ти лет массово выезжает заграницу. Поэтому со снижением мобилизационного возраста страна может лишиться многих молодых людей.

Роман Лихачев Фото: DW

Что думают студенты о мобилизации с 18 лет?

"Я остаюсь в Украине", - говорит в разговоре с DW 17-летний Назар. Молодой человек учится в университете и планирует оставаться в Украине. По его словам, если война будет продолжаться, когда он окончит университет, то "будет отталкиваться от ситуации", понимая, что на фронте тяжелая ситуация, но пополнение мобилизационного ресурса необходимо.

"Я к этому как-то нейтрально отношусь", - отвечает на вопрос DW о мобилизации Андрей, которому уже исполнилось 18 лет. "Если будет нужно, то значит нужно", - говорит парень.

Но многие украинцы, которых DW опросила на улицах столицы, переживают, что мобилизация молодежи в долгосрочной перспективе будет иметь крайне негативные последствия для демографической ситуации в стране. "Понятно, что война и у нас люди гибнут. Но это идет истребление реального цвета нации, будущего. Молодежь должна немного пожить гражданской жизнью, пока не придет к войне", - считает Михаил.

"Это еще дети. Это ведь нация растет. А ее больше у нас не будет, если отправим туда, - объясняет пенсионерка Татьяна и указывает на своего 16-летнего внука. - Ну, как я такого отправлю?".

Михаил против понижения мобилизационного возраста Фото: DW

Мнения военных о мобилизации с 18 лет

Мнения военных о снижении мобилизационного возраста в Украине разделились. Военный 47-й ОМБр с позывным "Апельсин" считает, что мобилизационный возраст в Украине нужно снижать. "Но, думаю, где-то не до 18, а может до 20", - говорит молодой человек, сам в 22 года подписавший контракт. По его мнению, армия нуждается в молодых людях, потому что они "намного выносливее, сильнее, способнее к обучению". Впрочем, считает, что главное в службе - это мотивация, независимо от возраста мобилизованных.

"Как командир я бы не хотел командовать детьми, в ментальном плане детьми", - говорит руководитель службы роботизированных систем батальона "Волки да Винчи" Александр Ябчанка. Но добавляет, что в его подразделении есть бойцы, которым еще нет 20 лет и они себя хорошо показывают на службе. Но военный не уверен, что все могут стать такими же эффективными бойцами.

Военнослужащий Нацгвардии заполняет документы для перевода в бригаду "Азов" в рекрутинговом центре Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Вместе с тем Ябчанка убежден, что рано или поздно мобилизационный возраст придется снижать, потому что враг не остановится в попытках захватить Украину. "Я боюсь, что в Украине нам придется делать и это, потому что война не прекратится скоро. Россия будет пытаться нас уничтожить, пока не потеряет такую ​​возможность", - говорит военный. Но самое главное сейчас, по его словам, "чтобы те люди призывного возраста, которые сейчас не в армии, в армии оказались". Поэтому, по мнению Ябчанки, нужно навести порядок в законодательстве и усилить инструменты принуждения в законе о мобилизации.

Такое мнение разделяет и военный адвокат Роман Лихачев: "У нас в настоящее время не удается работать с тем мобилизационным ресурсом, который есть. У нас непонятно, где находится несколько миллионов мужчин. То есть, часть имеет право на отсрочку, часть служит, и основной вопрос: а где другие?". Юрист говорит, что необходимость пополнения мобилизационного ресурса действительно есть. Но просто понижением возраста невозможно будет это сделать. Это следует делать системой ротации, системой контрактной армии, увеличения и повышения денежного довольствия и мотивации.

По мнению военных, с которыми общалась DW, государству следует в это время позаботиться о соответствующей образовательной работе с молодежью. "Мы не хотим оставить войну нашим детям. Но, к сожалению, нас не спрашивают. Потому что мы либо оставим войну нашим детям, либо мы не оставим страну нашим детям", - говорит Александр Ябчанка. Поэтому молодежь нужно подготовить к этому и дать им необходимые навыки, эффективно подготовить к боевым действиям.