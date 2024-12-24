Киев получил миллиард долларов от замороженных активов РФ

Украина получила от Соединенных Штатов миллиард долларов за счет доходов от замороженных российских активов, сообщил во вторник, 24 декабря, в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "Это первый транш из запланированных 20 млрд долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования заблокированных российских активов в рамках инициативы G7", - пояснил он.

Шмыгаль поблагодарил США и Всемирный банк за "важный шаг на пути к справедливости". " Мы рассчитываем, что все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины", - добавил украинский политик.

США планируют выделить Украине 20 млрд долларов из замороженных активов России

В первой половине декабря 2024 года Минфин США сообщил о выделении Киеву кредита в 20 млрд долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных активов России.

Такое решение министерство приняло в рамках инициативы по предоставлению Украины кредита на сумму около 50 млрд долларов от стран "большой семерки" (G7). В конце октября 2024 года министры финансов стран-членов "семерки" согласовали "техническое решение, обеспечивающее последовательность, координацию, справедливое распределение кредитования и солидарность между всеми партнерами G7" в вопросе кредитования Украины.

Выделенные Киеву деньги должны пойти на экономическую и военную поддержку Украины, а также на восстановление страны после войны, отметили в "большой семерке". "Наша цель - начать выплачивать средства к концу года", - указывается в заявлении, опубликованном на сайте итальянского правительства.