Доходы россиян растут во время войны. Надолго ли?

Доходы россиян растут не только в номинальном, но и в реальном выражении - несмотря на войну и санкции. Чем обусловлен этот рост и почему он скоро замедлится - у DW.

Номинальные доходы россиян выросли сразу на 17 процентов за первые девять месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, показывают свежие данные Росстата. Даже в реальном выражении - за вычетом обязательных платежей и с поправкой на инфляцию - зафиксирован рост на 8,6%.

Всего с момента начала полномасштабной войны России против Украины рост реальных располагаемых доходов в РФ, вероятно, превысит 18%. Таких темпов экономика России не знала с 2000-х. Российские власти подают текущий рост доходов как свое большое достижение - об этом, в частности, говорил во время последней "прямой линии" Владимир Путин. В чем причина такой динамики и можно ли это действительно назвать достижением, разбиралась DW.

Доходы россиян: зарплаты растут, пенсии падают

Среди доходов учитываются не только зарплаты, но именно их рост - основная причина общего увеличения. За период с января по сентябрь 2024-го средняя реальная зарплата в России, по данным Росстата, выросла на 9% год к году, номинальная - на 18%. Согласно опросу предприятий, который недавно провел Центробанк РФ, в уходящем году зарплаты проиндексировали практически все организации. Пятая часть компаний увеличила их более чем на 20%, еще 43 процента предприятий - на 10-20%. Инфляция в России по итогам года ожидается на уровне 9,6-9,8 процента.

На руках у россиян в среднем стало больше денег Фото: Sergei Karpukhin/Tass/dpa/picture alliance

В то же время пенсии за обозначенный период в реальном выражении не выросли, а даже сократились - на 0,7%. В прошлом году рост составил 3,3%, а в 2022-м было сокращение на 0,9%. То есть, за три последних года динамика изменения пенсий была более чем скромной. Другие социальные выплаты растут - за счет щедрых бонусов, которые получают военные-контрактники, а также пособий, положенных семьям военных и погибших на фонте.

Кроме того, в последнее время увеличиваются доходы от собственности - за счет высоких ставок по банковским депозитам. Впрочем, доля этих доходов в общем объеме невысока, всего 8%. Доля социальных выплат - 18%, зарплат - 59%.

Война создала дефицит кадров в России

К концу 2024-го в России наблюдается рекордно низкая безработица. По данным Росстата, в среднем по стране она составляет 2,3%, в трети регионов – даже меньше двух процентов. На недавней пресс-конференции Владимир Путин в очередной раз похвалился тем, что "такого никогда вообще не было". Рост зарплат напрямую связан с этим феноменом: дефицит кадров вынуждает работодателей повышать зарплаты.

Однако это не показатель здоровой экономики. Рабочих рук стало не хватать не потому, что в России активно создаются новые рабочие места, а потому что из-за войны рынок труда лишился сотен тысяч работников. По оценке издания The Bell, с начала 2022 года из России уехали и не вернулись примерно 650 тысяч человек. Еще около 300 тысяч человек были принудительно мобилизованы в армию. Еще больше 400 тысяч российских мужчин отправились воевать добровольно , привлеченные многомиллионными выплатами за заключение контракта, подсчитало издание "Важные истории".

Задержанные в Москве мигранты (фото из архива) Фото: Denis Vyshinsky/dpa/picture alliance

Еще одна причина кадрового голода - сокращение притока мигрантов. Помимо общей нестабильности жизни в современной России, приток иностранных работников ограничен антимигрантской кампанией, которую власти развернули после теракта в "Крокус Сити Холле". Один из последних примеров - закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка, принятый Госдумой в декабре.

Наконец, очагом кадрового дефицита стал военно-промышленный комплекс. Чтобы нарастить производство вооружений, оборонные предприятия стали переманивать работников из других секторов экономики, предлагая более высокие зарплаты. Другим предприятиям тоже пришлось повышать зарплаты, чтобы удержать сотрудников.

Безработица останется низкой, но рост зарплат замедлится

Привлечение мигрантов - это, по сути, единственный резерв российского рынка труда , считает заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников. Увеличивать занятость среди молодежи нежелательно, ей лучше сосредоточиться на учебе, убежден эксперт. Занятость среди женщин с детьми и так высока, а занятость пожилых людей уже увеличилась после повышения пенсионного возраста.

Поскольку мигрантов российские власти, судя по проводимой антимигрантской политике, привлекать не намерены, дефицит кадров сохранится. Однако зарплаты будут расти медленнее, потому что российская экономика начала замедляться , объясняет глава отдела макроэкономического анализа компании "Финам" Ольга Беленькая.

По итогам девяти месяцев этого года рентабельность российского бизнеса, по данным Росстата, сократилась за год на 19%, то есть у компаний остается меньше свободных денег. Со следующего года еще и вырастет налог на прибыль - с 20 до 25 процентов. А высокая стоимость займов становится все большей проблемой для финансового положения предприятий.

По прогнозу правительства РФ, в 2025 году рост зарплат в реальном выражении составит 7 процентов, в 2026-м - менее 6%. Независимые эксперты дают более скептические оценки. Например, профессор МГУ Наталья Зубаревич полагает, что темпами выше инфляции зарплаты еще какое-то время смогут повышать только оборонные предприятия и крупнейшие компании. "А в ритейле зарплаты уже уперлись в потолок, в строительном бизнесе тоже", - отметила она.

Рост зарплат в РФ происходит после десятилетия стагнации

Благодаря зарплатному буму у работающих россиян будет на руках больше денег - но только в сравнении с последними годами до войны. Десять лет назад, в результате резкой девальвации рубля, доходы россиян обвалились и с тех пор стагнировали. Основной причиной этого стало снижение мировых цен на нефть. Определенную роль сыграли и санкции, введенные в ответ на аннексию Россией украинского Крыма.

После этого, до 2020 года, доходы в среднем не менялись, оставаясь на 7-8% ниже, чем в 2013 году. В результате по итогам этого года реальные доходы россиян превысят уровень далекого 2013-го лишь примерно на 12 процентов.

Если пересчитать доходы россиян из рублей в доллары, картина станет еще менее радужной. Разница с 2013 годом составит всего пару процентов. Как тогда, так и сейчас средняя номинальная зарплата российских работников составляет чуть более 800 долларов.