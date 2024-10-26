  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

В G7 решили, как обеспечить Киеву кредит с активов РФ

Анатолий Арни
26 октября 2024 г.

Украина может уже до конца года получить часть кредита на 50 млрд долларов, обеспеченного доходами от активов РФ.

https://p.dw.com/p/4mFkC
Министр обороны Украины Рустем Умеров и главы Минобороны Италии и Германии Гвидо Крозетто и Борис Писториус - на саммите министров обороны стран "большой семерки" в Неаполе
Министр обороны Украины Рустем Умеров и его итальянский и немецкий коллеги - Гвидо Крозетто и Борис Писториус - на саммите министров обороны стран G7 в ИталииФото: Alessandro Garofalo/picture alliance/LaPresse/ZUMA Press

Лидеры стран "большой семерки" (G7) договорились о том, как предоставить Украине кредит на сумму около 50 млрд долларов, который будет обеспечен доходами от замороженных в странах Запада активов РФ. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в пятницу, 25 октября, на официальном сайте G7.

Согласно заявлению, министры финансов ряда стран Запада ранее согласовали "техническое решение, обеспечивающее последовательность, координацию, справедливое распределение кредитования и солидарность между всеми партнерами G7" в вопросе кредитования Украины. Кредит для Киева будет обеспечиваться "в соответствии с соответствующими правовыми системами стран G7 и международным правом".

Выделенные Киеву деньги должны пойти на экономическую и военную поддержку Украины, а также на восстановление страны после полномасштабного российского вторжения, отмечают в "большой семерке". "Наша цель - начать выплачивать средства к концу года", - указывается в заявлении.

Евросоюз согласовал с США структурирование кредита для Киева

Решение выделить Украине кредиты по схеме, предполагающей использование доходов от активов РФ, замороженных в странах Запада, было принято странами "большой семерки" еще в июне. Однако его реализации препятствовали технические и юридические вопросы. Для этого среди прочего ЕС должен был пересмотреть сроки заморозки российских активов, но против этого протестовала Венгрия.

23 октября Совет ЕС сообщил о достижении консенсуса в переговорах с США о том, как структурировать обещанный кредит и гарантировать его погашение. Согласно плану, Вашингтон предоставит Киеву 20 млрд долларов из 50, примерно столько же должен внести ЕС, а еще 10 млрд долларов ожидаются от Великобритании, Японии и Канады.

При этом Европарламент ранее одобрил выделение Киеву 35 млрд евро со стороны ЕС, но идею не поддержала Германия. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) заявил, что Киев может пока рассчитывать лишь на 18 млрд от стран ЕС в рамках инициативы.

Погашаться кредит будет за счет процентов, которые автоматически начисляются на активы Центробанка РФ, заблокированные в странах Запада в рамках санкций против Москвы за развязывание войны против Украины. Это примерно 280 млрд долларов, большая часть из которых - 210 млрд в пересчете на евро - заблокирована в ЕС. Ежегодно замороженные активы РФ приносят прибыль, составляющую, по оценкам аналитиков, 2,5-3 млрд евро.

Киев поблагодарил G7 за многомиллиардную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский ранее поблагодарил США и другие страны "большой семерки" за многомиллиардный кредит на финансовую и военную помощь Украине. "Америка приняла решение предоставить 20 млрд долларов. Это средства, обеспеченные замороженными российскими активами", - сообщил Зеленский в вечернем видеообращении 23 октября.

По его словам, вклад Вашингтона необходим для защиты и устойчивости Украины. "Это то, что действительно поддержит нас. И важно реализовать это уже в этом году", - заявил глава украинского государства

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Карикатура: российский рубль катится вниз по снежной горке

Экономика России после вторжения в Украину

Экономика России после вторжения в Украину

Беспрецедентные западные санкции, падение, а потом рост курса рубля, уход из РФ мировых компаний, планы по импортозамещению... О серьезных экономических материях - в карикатурах DW.
Экономика и бизнес28 октября 2022 г.17 фото
external

Саммит БРИКС в России, или Почему Западу не удалось изолировать Путина | DW Новости

Саммит БРИКС в России, или Почему Западу не удалось изолировать Путина | DW Новости

Казань стала местом проведения саммита БРИКС. Ранее в этом году в организацию вошли Иран, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. Стало известно также о том, что в БРИКС+ может вступить и Турция. Для Путина это редкая возможность появиться на важном международном форуме. Президент РФ демонстрирует миру, что, несмотря на санкции, Запад не смог добиться его международной изоляции.
Политика22 октября 2024 г.31:08 мин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийна Хурэлсуха идут по красной дорожке на фоне почетного караула в Улан-Баторе

МУС в Гааге обвинил Монголию в неисполнении ордера на арест Путина

МУС в Гааге обвинил Монголию в неисполнении ордера на арест Путина

Ассамблея государств-членов Международного уголовного суда решит, будут ли в отношении Монголии приняты санкции за неисполнение обязательств перед судом.
Политика24 октября 2024 г.
Показать еще