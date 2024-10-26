В G7 решили, как обеспечить Киеву кредит с активов РФ

Украина может уже до конца года получить часть кредита на 50 млрд долларов, обеспеченного доходами от активов РФ.

Лидеры стран "большой семерки" (G7) договорились о том, как предоставить Украине кредит на сумму около 50 млрд долларов, который будет обеспечен доходами от замороженных в странах Запада активов РФ. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в пятницу, 25 октября, на официальном сайте G7.

Согласно заявлению, министры финансов ряда стран Запада ранее согласовали "техническое решение, обеспечивающее последовательность, координацию, справедливое распределение кредитования и солидарность между всеми партнерами G7" в вопросе кредитования Украины. Кредит для Киева будет обеспечиваться "в соответствии с соответствующими правовыми системами стран G7 и международным правом".

Выделенные Киеву деньги должны пойти на экономическую и военную поддержку Украины, а также на восстановление страны после полномасштабного российского вторжения, отмечают в "большой семерке". "Наша цель - начать выплачивать средства к концу года", - указывается в заявлении.

Евросоюз согласовал с США структурирование кредита для Киева

Решение выделить Украине кредиты по схеме, предполагающей использование доходов от активов РФ, замороженных в странах Запада, было принято странами "большой семерки" еще в июне. Однако его реализации препятствовали технические и юридические вопросы. Для этого среди прочего ЕС должен был пересмотреть сроки заморозки российских активов, но против этого протестовала Венгрия.

23 октября Совет ЕС сообщил о достижении консенсуса в переговорах с США о том, как структурировать обещанный кредит и гарантировать его погашение. Согласно плану, Вашингтон предоставит Киеву 20 млрд долларов из 50, примерно столько же должен внести ЕС, а еще 10 млрд долларов ожидаются от Великобритании, Японии и Канады.

При этом Европарламент ранее одобрил выделение Киеву 35 млрд евро со стороны ЕС, но идею не поддержала Германия. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) заявил, что Киев может пока рассчитывать лишь на 18 млрд от стран ЕС в рамках инициативы.

Погашаться кредит будет за счет процентов, которые автоматически начисляются на активы Центробанка РФ, заблокированные в странах Запада в рамках санкций против Москвы за развязывание войны против Украины. Это примерно 280 млрд долларов, большая часть из которых - 210 млрд в пересчете на евро - заблокирована в ЕС. Ежегодно замороженные активы РФ приносят прибыль, составляющую, по оценкам аналитиков, 2,5-3 млрд евро.

Киев поблагодарил G7 за многомиллиардную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский ранее поблагодарил США и другие страны "большой семерки" за многомиллиардный кредит на финансовую и военную помощь Украине. "Америка приняла решение предоставить 20 млрд долларов. Это средства, обеспеченные замороженными российскими активами", - сообщил Зеленский в вечернем видеообращении 23 октября.

По его словам, вклад Вашингтона необходим для защиты и устойчивости Украины. "Это то, что действительно поддержит нас. И важно реализовать это уже в этом году", - заявил глава украинского государства