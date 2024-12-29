Посол Украины в ООН призвал ФРГ выделить Киеву 80 млрд евро

Следующая правящая коалиция в Германии должно выделять Украине по 20 млрд евро в год, заявил посол страны в ООН Андрей Мельник. Он назвал это "выгодным вложенем в безопасность Германии".

Правительство, которое будет сформировано по итогам досрочных выборов в бундестаг 23 февраля, должно выделить Украине 80 млрд евро за 4 года, заявил недавно назначенный постпредом страны в ООН и бывший посол в Германии Андрей Мельник в интервью Funke Mediengruppe в субботу, 28 декабря. По его словам, эта сумма была бы "выгодным вложением и в безопасность Германии".

Мельник: Украина готова рассмотреть гарантии безопасности без вступления в НАТО

Накануне Андрей Мельник в интервью изданию Berliner Morgenpost заявил, что Киев готов рассмотреть гарантии безопасности от своих партнеров без вступления в НАТО.

"Ясно одно: членство в НАТО остается для Украины на повестке дня. Тем не менее, вопрос гарантий безопасности имеет для нас центральное значение в качестве промежуточного решения", - сказал дипломат. Вместе с тем, по его словам, потенциальные гарантии должны "выходить за рамки чисто политических обещаний". "Нашим партнерам придется тщательно расписать военные средства, которые они будут использовать для защиты Украины, если она снова подвергнется нападению со стороны России", - пояснил он.

Мельник также отметил, что Украина рассмотрит как двусторонние соглашения с отдельными странами, так и многосторонние.

Мельник: Европа может компенсировать потерю американской помощи Украине

Андрей Мельник положительно ответил на вопрос журналиста Berliner Morgenpost о том, могут ли европейские страны компенсировать Киеву потерю американской военной помощи. "ЕС с его экономическим объемом в 17,1 триллиона евро вполне способен это компенсировать. Европейцам нужно гораздо больше заботиться о собственной безопасности", - приводит его слова издание.

В то же время, по мнению Мельника, больше возможностей для укрепления европейской безопасности появится с приходом на должность канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz) из оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС. При этом, отметил он, если партнером по правящей коалиции станут социал-демократы, которых он назвал "партией мира", инициативы на этот счет могут быть заблокированы. "Именно поэтому "зеленые" с Робертом Хабеком были бы, на мой взгляд, идеальным партнером (по правящей коалиции для ХДС/ХСС. - Ред.)", - добавил Мельник.

Мельник известен резкими высказываниями на посту посла Украины в Германии

Мельник был послом Украины в Германии с декабря 2014 по июль 2022 года. На этом посту он запомнился целым рядом резких заявлений в отношении руководства ФРГ. В частности, он не раз обвинял экс-канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel) и бывшего главу МИД, ныне президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) в том, что их политика умиротворения в отношении Москвы сделала возможным нападение России на Украину.

В мае 2022 года Мельник, комментируя отказ канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) посетить Киев, заявил, что канцлер "строит из себя обиженного". При этом он использовал яркое идиоматическое выражение, которое в дословном переводе на русский звучит как "играет в обиженную ливерную колбасу" ("beleidigte Leberwurst spielen"). Позже дипломат заявил, что хочет лично извиниться перед канцлером за эти слова.

Вскоре после этого Мельника отозвали в Киев, где он стал замглавы МИД Украины. В июне 2023 года его назначили послом в Бразилии.