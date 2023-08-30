Венеция-2023: большое кино, маленький гламур

В самый разгар пандемии COVID-19 фестиваля в Венеции ждали даже те, кто вообще никогда за ним не следил. Когда многие уже прогнозировали закат кинематографа и предвещали конец эпохи кинотеатров, настоящие киноманы вздохнули глоток свежего воздуха на острове Лидо и осознали, что кино еще живо. Как справедливо отмечали тогда кинокритики, Венецианский фестиваль стал единственным из мировых кинофестивалей, "акции" которого выросли за время пандемии.

На нынешней Венецианской биеннале, которая стартует 30 августа и продлится до 9 сентября, ковидных ограничений уже нет. Единственной ложкой дегтя обещает стать забастовка сценаристов и актеров Голливуда. Однако праздник кино на острове Лидо вселяет надежду, что юбилейный - 80-й по счету кинофестиваль - не омрачат даже эти события.

Меньше гламура на красной дорожке

Забастовка в Голливуде для самого фестиваля уже имеет последствия. Венеции в 2023 году придется обойтись без многих звезд Голливуда. Например - без Брэдли Купера и спродюсированной Netflix картины "Маэстро" (Maestro). Этот фильм рассказывает о жизни композитора Леонарда Бернстайна. Брэдли Купер выступает в нем не только режиссером, но и исполнителем главной роли. Руководство Netflix заверило директора фестиваля в том, что Купер, уже показывавший в 2018 году в Венеции фильм "Звезда родилась", "не хочет идти против гильдии". То же - с принадлежащим Netflix фильмом Дэвида Финчера "Убийца" (The Killer) с Майклом Фассбендером в главной роли. Кроме того, не украсят собой венецианскую премьеру и звезды из картины "Бедняжки" (Poor Things) Йоргоса Лантимоса, где главные роли сыграли Эмма Стоун, Марк Руффало и Уиллем Дефо.

Гильдия киноактеров (входящая в профсоюз SAG-AFTRA) и гильдия сценаристов Америки (WGA) запретили своим членам поездки на фестивали с целью рекламы. Исключение сделали для некоторых "независимых" картин. Поэтому на острове Лидо ожидают увидеть Адама Драйвера, который сыграл главную роль в картине Майкла Манна "Феррари" (Ferrari). Прилетят в Венецию и София Коппола, и вдова Элвиса Пресли - с картиной "Присцилла", которая повествует о жизни жены звездного музыканта.

Кадр из фильма "Присцилла" Фото: Philippe Le Sourd

На красной дорожке перед Palazzo del Cinema ожидают звездного возвращения обвиненного девятью женщинами в харассменте и павшего в немилость мирового кинематографа Люка Бессона. Приедут в Венецию и исполнители из фильма Романа Полански "Дворец" (The Palace), среди них - немецкий актер Оливер Мазуччи (Oliver Masucci). Решение пригласить в Венецию ставших "токсичными" режиссеров Романа Полански и Вуди Аллена, конечно, понравилось далеко не всем, ведь оба режиссера раскололи сообщество кинематографистов в связи с обвинениями движения #MeToo. Поэтому на красной дорожке, вероятно, будут и протесты.

Чем удивит Венецианский кинофестиваль?

Помимо забастовок и скандалов, Венеция, конечно же, делает ставку на жемчужины мирового кино, и зрителей ждут громкие премьеры. Большие надежды кинокритики возлагают на картину "Я капитан" (Io capitano) Маттео Гарроне. Драма итальянского режиссера "Гоморры" рассказывает о судьбе беженцев, которые отправляются из Дакара в Европу. Польский режиссер Малгожата Шумовска покажет картину "Женщина с…" (Woman Of) о любви транс-людей. На ее родине, где консервативное правительство ущемляет права ЛГБТ-сообщества, фильм наверняка вызовет сильную реакцию.

Несомненно, новую главу в истории Венецианского фестиваля открывает режиссер Ава ДюВерней с картиной "Происхождение" (Origin). Она станет первой темнокожей женщиной-режиссером, которая будет бороться за "Золотого льва". Ее картина посвящена истоками расизма в США.

Российского кино в Венеции не будет. В секции "Венецианская классика" покажут две картины советского производства: отреставрированную режиссерскую версию "Андрея Рублева" Андрея Тарковского и "Тени забытых предков" Сергея Параджанова.

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