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Медаль Гете киноменеджеру из Грузии: Тбилиси не понравится?

Штефан Деге
28 августа 2023 г.

Грузинский киноменеджер, тайваньский драматург и кураторский коллектив венгерской биеннале были награждены медалями имени Гете. Присуждение награды лауреату из Грузии может вызвать недовольство официального Тбилиси.

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На вручении премии
Фото: Bodo Schackow/dpa/picture alliance

В день рождения немецкого поэта Иоганна Вольфганга фон Гете (Johann Wolfgang von Goethe), 28 августа, в городском замке немецкого города Веймара состоится торжественная церемония, где будут вручены медали имени Гете - официальный почетный знак Федеративной республики Германия, которым награждаются деятели, "внесшие особый вклад в мировой культурный обмен или преподавание немецкого языка".

Кто получил медаль имени Гете 

В 2023 году медали получат грузинский киноменеджер Гага Чхеидзе, куратор и драматург И‑Вей Кенг из Тайваня и венгерский кураторский коллектив биеннале OFF. Как отметила президент Гете-института Карола Ленц (Karola Lenz), лауреаты премии этого года "являются вдохновляющими помощниками и посредниками и создают места для встреч и разнообразия перспектив. Они вносят значительный вклад в культурное взаимопонимание, глобальный обмен и свободу слова и искусства".

Награждение одного из лауреатов премии грозит если и не обернуться политическим скандалом, то, по крайней мере, осложнить отношения Германии и Грузии. Ведь Гага Чхеидзе, до марта 2022 года возглавлявший Национальный центр кинематографии Грузии, в настоящее время - своего рода "персона нон грата" для официального Тбилиси и правящей в стране партии "Грузинская мечта". После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года он публично выступил с критикой правительства Грузии за то, что оно в недостаточной степени дистанцировалось от Москвы, вызвав резкое недовольство официального Тбилиси.

Президент Гете-института Карола Ленц вручает награду Гаге Чхеидзе
Президент Гете-института Карола Ленц вручает награду Гаге ЧхеидзеФото: Bodo Schackow/dpa/picture alliance

Эта позиция стоила ему поста руководителя Национального киноцентра: 18 марта 2022 года Чхеидзе был уволен со своей должности. Некоторые в Грузии называют это местью за нелояльность к правящей партии со стороны министра культуры страны Теи Цулукиани, уволившей также десятки работников музеев, театров и различных ведомств, входящих в управление Минкультуры. Вслед за увольнением Чхеидзе последовало сокращение финансирования, структурная реорганизация и серия увольнений в киноцентре. 

"Друг Германии и строитель культурных мостов"

Родившийся в 1957 году Гага Чхеидзе всегда считался другом Германии и "строителем культурных мостов" не только между двумя странами. В 1976-1980 годах он учился в университете в городе Йене в федеральной земле Тюрингия. В 1980-е годы он работал директором немецкой школы в Тбилиси и преподавал немецкую литературу в государственном университете Ильи в грузинской столице. 

В 1988 году Чхеидзе организовал ретроспективу грузинских фильмов в берлинском кинотеатре "Арсенал", для чего он даже провозил контрабандой на своем автомобиле фильмы через советскую границу. В 1990-е годы Гага Чхеидзе был переводчиком и координатором программы Форума молодого кино на Берлинском международном кинофестивале, а в 2000 году основал в Грузии Тбилисский международный кинофестиваль, который  возглавлял до 2016 года.

Создание кинофестиваля и сохранение кинонаследия Грузии

Почти одновременно с созданием Национального центра Грузинской Кинематографии в 2001 году грузинское кино получило новый толчок к развитию. Бюджет на продвижение фильмов был увеличен в три раза, появились новые кинотеатры, и все больше фильмов стало попадать на международные фестивали - от Берлина до Торонто. Концепция основанного Гагой Чхеидзе кинофестиваля пришлась по душе и кинематографистам, и зрителям. Вскоре Тбилисский кинофестиваль стал местом встречи международных кинематографистов. Грузинское кино приблизилось к европейскому кинорынку.

Медаль Гете - официальный почетный знак Федеративной республики Германия
Медаль Гете - официальный почетный знак Федеративной республики ГерманияФото: arifoto UG/dpa/picture alliance

Будучи директором Национального киноцентра Грузии, Чхеидзе приложил немало усилий и для сохранения грузинского кинематографического наследия: именно при нем были оцифрованы и реставрированы грузинские фильма, снятые в советский период. "Приверженность Гаги Чхеидзе кинематографу имеет решающее значение для связей Грузии с европейскими и международными институтами и программами, кинорынками и фестивалями", - отметило жюри, награждающее медалью имени Гете.

"На линии фронта между демократией и автократией"

Полномасштабное военное вторжение России в Украину отразилось и на Грузии. Национальный центр кинематографии Грузии стал вызывать недовольство властей, и изгнание его директора - лишь одно из свидетельств давления на центр. "К сожалению, здесь, в Грузии, мы находимся на линии фронта между демократией и автократией", - сказал недавно Гага Чхеидзе в интервью Deutschlandradio. 

По его словам, в политическом развитии Грузии есть много признаков того, что государство движется в неправильном направлении. "Оно все больше дрейфует в сторону авторитаризма. Я не хочу сказать "диктатуры", но тоталитаризма, который уже был у нас в советское время. Никто в Грузии больше этого не хочет. Но опасность реальна", - считает новоиспеченный лауреат немецкой медали Гете. 

Две медали имени Гете отправляются в Тайвань и Венгрию

Еще одна медаль имени Гете в этом году отправляется на Тайвань. Ее удостоен куратор, драматург и переводчик И-Вей Кенг. По мнению жюри Гете-Института, он привнес важные импульсы в развитие тайваньской театральной сцены, в том числе, в области экспериментального театра, детского театра и театра для людей с ограниченными возможностями. "Одним из самых важных инициаторов культурного обмена на Тайване, особенно в области налаживания связей с немецкой театральной сценой" назвала И-Вей Кенга президент Гете-института Карола Ленц.

Тайваньский драматург и куратор фестиваля И-Вей Кенг
Тайваньский драматург и куратор фестиваля И-Вей КенгФото: Willie Schumann/Goethe Institut/DW

И-Вей Кенг родился в 1969 году на Тайване, изучал философию, а затем невербальный театр в Праге. С 2012 года он занимает пост художественного руководителя Тайбэйского фестиваля искусств. Он неоднократно привозил на Тайвань немецкие театральные постановки, в частности, берлинского Немецкого театра, группы Rimini Protokoll или Raumlabor Berlin.

Наконец, третьей медалью имени Гёте награжден венгерский кураторский коллектив биеннале OFF Biennial Budapest. Основанная в 2014 году как "Гаражная биеннале", эта выставка превратилась в независимую платформу для художников и любителей искусства. Коллектив OFF Biennale, состоящий из шести кураторов, отказывается от государственных субсидий, а также от сотрудничества с государственными художественными институциями. Уже в первый год своего существования выставка привлекла большое внимание за рубежом. К настоящему времени было проведено уже три биеннале - в 2015-м, 2017-м и 2021-м годах, - и OFF Biennial Budapest считается событием международного масштаба. 

Одна из высших наград ФРГ в области культуры

Медаль имени Гете, которая считается одной из высших наград ФРГ в области культуры, ежегодно выдается за особые заслуги в деле популяризации немецкого языка и содействия международному культурному обмену. Учрежденная в 1954 году медаль имени Гете приобрела в 1975 году статус ордена ФРГ. На сегодняшний день ею были награждены более 340 писателей, композиторов, исполнителей, в том числе казахский режиссер Болат Атабаев, российский композитор Софья Губайдуллина, израильский дирижер Даниэль Баренбойм и многие другие. В прошлом году лауреатом медали имени Гете стал украинский писатель Юрий Андрухович.

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