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Судьбу "Оскара" будут решать больше немцев

Марина Борисова
42 мин. назад

Киноакадемия США объявила новый состав своих членов, который будет номинировать фильмы на "Оскар". Среди них - режиссер картины "На западном фронте без перемен" Эдвард Бергер.

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Оскар, статуэтка
Фото: Danny Moloshok/Invision/AP/dpa/picture alliance

Немецкий режиссер Эдвард Бергер (Edward Berger) был принят в Американскую академию кинематографических искусств и наук. Новый ее состав насчитывает 398 членов из 51 страны. Среди них 22 обладателя "Оскара". Об этом Киноакадемия США сообщила в среду, 28 июня.

В Киноакадемии США стало больше иностранцев

Картина немецкого режиссера "На Западном фронте без перемен" в этом году имела огромный успех, получив "Оскар" сразу в четырех номинациях - "Лучший фильм на иностранном языке", "Лучшая операторская работа", "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучшая музыка к фильму".  Эдвард Бергер - не единственный член команды, работавшей над созданием фильма, который был приглашен принимать участие в судьбе "Оскара". Среди них - его коллеги продюсер Мальте Грунерт (Malte Grunert), британский кинооператор Джеймс Френд и другие.

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Фильм "На западном фронте без перемен" получил четыре "Оскара"Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Новый состав членов академии пополнила и немецкий режиисер Мария Шрадер (Maria Schrader), автор фильма "Она сказала" ("She Said") о Харви Вайнштейне и сексуальных домогательствах в Голливуде. Немецкая актриса Мартина Гедек (Martina Gedeck) также включена в члены Академии кинематографических искусств и наук. Как и российские режиссеры, уроженцы Якутии Максим и Евгения Арбугаевы. Больше половины новых членов Киноакадемии США - иностранцы, теперь их доля в общем составе выросла до 20 процентов.

Больше женщин и меньшинств

В 2016 года Академия кинематографических искусств и наук заявила о своих планах повысить долю женщин и представителей этнических меньшинств в своих рядах. В ее составе, который будет номинировать картины на следующий "Оскар", среди новых членов 40 процентов составляют женщины. На сегодняшний день членами Киноакадемии США в общей сложности являются более 10 тысяч человек.

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