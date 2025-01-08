Великий немецкий художник Герхард Рихтер прервал молчание

Самый известный немецкий художник современности Герхард Рихтер (Gerhard Richter) не часто дает о себе знать. Что же заставило его прервать многолетнее молчание?

Герхард Рихтер поддержал уникальную библиотеку в Германии

Художника Рихтера беспокоит судьба уникальной библиотеки в его родном городе Кельне. "Художественная и музейная библиотека (по-немецки сокращенно - KMB) является неисчерпаемым источником знаний и вдохновения", - такое заявление Герхард Рихтер сделал через инициативу "Спасите KMB!". Петиция была запущена еще в декабре 2024 года, на момент публикации этой статьи ее подписали более 1000 человек.

История с закрытием библиотеки длится уже более десятилетия. На фотографии: протесты, которые жители Кельна устроили в 2013 году против решения городских чиновников закрыть библиотеку. Фото: Thilo Schmölgen/IMAGO

На протяжении десятилетий Герхард Рихтер, как и многие другие оставившие свои комментарии под петицией (их более 300), пользовался этим специализированным ресурсом и как житель Кельна не перестает гордиться тем, что у города есть такое сокровище, которым каждый день могли распоряжаться как профессионалы, так и любители в сфере искусства.

Что происходит с библиотекой искусства

Кельнская библиотека является уникальной институцией не только для Германии, но и в мировом масштабе. Ее фонд насчитывает более полумиллиона изданий, посвященных искусству, более девяти тысяч наименований журналов об искусстве, 100 тысяч досье о деятелях искусства и институциях. Она является одной из самых больших в мире общественных библиотек, предлагающих литературу о современном искусстве и фотографии. Ее фонд и читальный зал размещены в нескольких зданиях (одно из них - Музей Людвига в Кельне). Главное здание библиотеке предстоит освободить к 1 июля 2025 года. Спор о его переносе длится уже более десятилетия. Крупные протесты прошли в Кельне в 2013 году, когда городской совет отказался интегрировать библиотеку в Новый исторический архив. В качестве нового здания, где может разместиться не только библиотека, но и ряд других организаций, фигурировало бывшее главное здание торгового универмага Kaufhof. Но в связи с продолжающимися там ремонтными работами городские власти ищут временное помещение для хранения библиотечного фонда. Проблема - локальная, но она явно не дает покоя не только представителям сферы исскуства, но и широкой общественности.

Судьба библиотеки не дает покоя горожанам Кельна уже долгие годы Фото: Thilo Schmölgen/IMAGO

Инициаторы петиции опасаются, что фонд библиотеки будет отправлен в складские помещения, что де факто будет означать закрытие библиотеки. Экс-министр культуры Северного Рейна - Вестфалии Изабель Пфайффер-Поензген (Isabel Pfeiffer-Poensgen) считает, что "запакованная библиотека теряет смысл своего существования". Сами инициаторы петиции идут еще дальше в своих оценках и называют закрытие библиотеки "культурной катастрофой". По сообщениям информационного агентства dpa, официальный представитель города Кельна сделал заявление, что в данный момент на уровне администрации города согласования и подписания ждет постановление об аренде нового помещения, расположенного поблизости к центру. Что же касается определения нового постоянного места для Художественной и музейной библиотека, то этот вопрос будет решаться позже. Для инициаторов петиции важно, чтобы фонд библиотеки и впредь оставался в открытом доступе.

Герхард Рихтер редко дает о себе знать

Самый известный немецкий художник современности Герхард Рихтер, которому 9 февраля 2025 года исполняется 93 года, всегда отличался довольно уединенным образом жизни и сохранением личного пространства, несмотря на высокую популярность. Сегодня его творчество, как в интервью DW на открытии выставки в Дюссельдорфе заявил эксперт по Герхарду Рихтеру, профессор Рурского университета Бохума Маркус Хайнцельман (Markus Heinzelmann), "в целом можно считать завершенным". "После того, как он перестал использовать ракель (пластину, с помощью которой художник распределяет слой краски по не до конца высохшему ранее нанесенному), он больше не рисует", - рассказал тогда Маркус Хайнцельман. Герхард Рихтер не только больше не рисует, но и не появляется на общественных мероприятиях. Поэтому немецкие СМИ и фанаты его творчества всегда рады, когда художник дает о себе знать. В последний раз предметом обсуждения стал неожиданный подарок немецким политикам, который сделал художник. Фонд искусств имени Герхарда Рихтера передал в длительное пользование ландтагу в Дюссельдорфе произведение под названием "Отражение". Экспонат разместили в фойе парламента, недалеко от главного входа в зал пленарных заседаний. Художник, известный своей любовью к абстракции, за свою долгую карьеру прибегал к разным жанрам и материалам. Зеркала - это высшая точка абстракции в его творчестве.