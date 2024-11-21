  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
КультураГермания

Названы самые влиятельные люди в мире искусства

Марина Борисова
21 ноября 2024 г.

Немецкий журнал Monopol ежегодно публикует свой рейтинг. В этом году его возглавляет Флорентина Хольцингер, австрийский хореограф, способная довести зрителя до обморока. Замыкает список российский искусствовед.

https://p.dw.com/p/4nEVz
Постановка "Sancta"
Постановка "Sancta" Флорентины Хольцингер в Штутгарте вызвала много шумаФото: Matthias Baus/Staatsoper Stuttgart

Австрийский хореограф и перформансистка Флорентина Хольцингер признана самой влиятельной художницей года. По версии немецкого культурологического журнала Monopol, который ежегодно публикует рейтинг ста самых влиятельных людей в сфере искусства, работы австрийского хореографа "имеют визуальное и эмоциональное воздействие, которое никого не оставляет равнодушным, и в мире искусства сегодня ей нет равных". Такое обоснование журнал дает в своем декабрьском номере, который поступит в продажу в Германии в пятницу, 22 ноября.

Художница, которая способна довести зрителя до обморока

Напомним, что Флорентина Хольцингер, известная любовью к провокациям, уже не раз вызывала в театральном мире настоящий переполох. Ее последняя постановка "Sancta", которую в ноябре показали в Государственном оперном театре Штутгарта, содержит возрастную рекомендацию "18+" и демонстрирует живой лесбийский секс. Трехчасовой спектакль основан на одноактной опере немецкого композитора Пауля Хиндемита (Paul Hindemith) "Святая Сусанна", в котором сюжет вращается вокруг монахини Сусанны и ее либидо. Как предупреждает в описании постановки сам театр: "В этом спектакле показаны откровенные сексуальные действия, а также содержатся сцены и описания (сексуального) насилия. Демонстрируются настоящая и искусственная кровь, прокалывание тела и нанесение ран. В спектакле используются стробоскопические эффекты, высокая громкость и благовония". После нескольких показов некоторым зрителям пришлось оказывать медицинскую помощь.

В рейтинге не только люди

На втором месте в рейтинге Monopol - не персона, а город. "У мира искусства появилась старая новая европейская столица", указывает издание. Речь, конечно же, о Париже, которая находится в эпицентре культурной жизни: многочисленные музеи, частные галереи, выставки привлекают внимание огромной аудитории.

На третьем месте - израильская мультимедиа-художница Яэль Бартана, работающая сегодня в Берлине. "Во многих своих фильмах и проектах она продемонстрировала способность эстетически отражать политические вопросы и уклоняться от простых лозунгов", - так Monopol обосновал свой выбор. В этом году Яэль Бартана представила Германию на международная художественной выставке - биеннале в Венеции. В парке Джардини она показала свои видеоинсталляции, скульптуры, постеры - и модель космического корабля для путешествия к неизвестным галактикам. "Мы, люди, так много разрушили, что должны покинуть это место и дать Земле восстановиться, - объяснила она свой постапокалиптический проект в интервью информационному агентству dpa. - Может, корабль когда-нибудь вернется, и мы исправимся". Космический корабль как метафора понятия "тиккун" (исправление мира) в иудаизме - попытка художницы дать свой ответ на страх перед будущим.

Среди самых влиятельных людей - российский искусствовед

Среди влиятельных людей искусства - Майя Хоффман, ставшая первой женщиной-президентом главного швейцарского кинофестиваля в Локарно. Список 100 самых влиятельных людей искусства закругляет российский искусствовед и куратор Екатерина Деготь, которая родилась в Москве. Российский арт-критик, куратор, искусствовед, специалист по русскому искусству XX-XXI веков, кандидат искусствоведения, член-корреспондент Российской академии художеств, в 2014 году покинула Россию и с тех пор живет в Европе.

Журнал Monopol подчеркивает, что его рейтинг - это не оценка рыночной стоимости художника или объекта, это фиксация момента: лучшие выставки, блестящие идеи, города, пульсирующие культурной жизнью.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Герхард Рихтер на фоне одной из своих картин из цикла "Биркенау" (архивная фотография 2017 года)

Герхард Рихтер остается самым важным художником в мире

Герхард Рихтер остается самым важным художником в мире

"Компас искусства", рейтинг самых востребованных современных художников мира, снова возглавил Герхард Рихтер. Немецкий художник лидирует в списке уже 21 год! В пятерку входят Георг Базелиц и Розмари Трокель.
Культура7 октября 2024 г.
Сцена из спектакля "Sancta" в Штутгарте

Монахини на сцене в Штутгарте устроили провокацию

Монахини на сцене в Штутгарте устроили провокацию

Зрителям этой провокационной постановки в Штутгарте пришлось вызывать "скорую", а церковь критикует ее за оскорбление чувств верующих. Опера "Sancta" вызвала резонанс и ажиотаж на билеты.
Культура11 октября 2024 г.
Андрей Красулин держит в руках книгу "Фрагменты целого" на презентации в Берлине

Людмила Улицкая и Андрей Красулин издали интимную книгу

Людмила Улицкая и Андрей Красулин издали интимную книгу

В Берлине представили новую книгу писательницы Людмилы Улицкой и ее мужа, скульптора и художника Андрея Красулина. Это история любви, рассказанная высоким слогом.
Культура18 ноября 2024 г.
Показать еще