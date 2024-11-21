Названы самые влиятельные люди в мире искусства

Австрийский хореограф и перформансистка Флорентина Хольцингер признана самой влиятельной художницей года. По версии немецкого культурологического журнала Monopol, который ежегодно публикует рейтинг ста самых влиятельных людей в сфере искусства, работы австрийского хореографа "имеют визуальное и эмоциональное воздействие, которое никого не оставляет равнодушным, и в мире искусства сегодня ей нет равных". Такое обоснование журнал дает в своем декабрьском номере, который поступит в продажу в Германии в пятницу, 22 ноября.

Художница, которая способна довести зрителя до обморока

Напомним, что Флорентина Хольцингер, известная любовью к провокациям, уже не раз вызывала в театральном мире настоящий переполох. Ее последняя постановка "Sancta", которую в ноябре показали в Государственном оперном театре Штутгарта, содержит возрастную рекомендацию "18+" и демонстрирует живой лесбийский секс. Трехчасовой спектакль основан на одноактной опере немецкого композитора Пауля Хиндемита (Paul Hindemith) "Святая Сусанна", в котором сюжет вращается вокруг монахини Сусанны и ее либидо. Как предупреждает в описании постановки сам театр: "В этом спектакле показаны откровенные сексуальные действия, а также содержатся сцены и описания (сексуального) насилия. Демонстрируются настоящая и искусственная кровь, прокалывание тела и нанесение ран. В спектакле используются стробоскопические эффекты, высокая громкость и благовония". После нескольких показов некоторым зрителям пришлось оказывать медицинскую помощь.

В рейтинге не только люди

На втором месте в рейтинге Monopol - не персона, а город. "У мира искусства появилась старая новая европейская столица", указывает издание. Речь, конечно же, о Париже, которая находится в эпицентре культурной жизни: многочисленные музеи, частные галереи, выставки привлекают внимание огромной аудитории.

На третьем месте - израильская мультимедиа-художница Яэль Бартана, работающая сегодня в Берлине. "Во многих своих фильмах и проектах она продемонстрировала способность эстетически отражать политические вопросы и уклоняться от простых лозунгов", - так Monopol обосновал свой выбор. В этом году Яэль Бартана представила Германию на международная художественной выставке - биеннале в Венеции. В парке Джардини она показала свои видеоинсталляции, скульптуры, постеры - и модель космического корабля для путешествия к неизвестным галактикам. "Мы, люди, так много разрушили, что должны покинуть это место и дать Земле восстановиться, - объяснила она свой постапокалиптический проект в интервью информационному агентству dpa. - Может, корабль когда-нибудь вернется, и мы исправимся". Космический корабль как метафора понятия "тиккун" (исправление мира) в иудаизме - попытка художницы дать свой ответ на страх перед будущим.

Среди самых влиятельных людей - российский искусствовед

Среди влиятельных людей искусства - Майя Хоффман, ставшая первой женщиной-президентом главного швейцарского кинофестиваля в Локарно. Список 100 самых влиятельных людей искусства закругляет российский искусствовед и куратор Екатерина Деготь, которая родилась в Москве. Российский арт-критик, куратор, искусствовед, специалист по русскому искусству XX-XXI веков, кандидат искусствоведения, член-корреспондент Российской академии художеств, в 2014 году покинула Россию и с тех пор живет в Европе.

Журнал Monopol подчеркивает, что его рейтинг - это не оценка рыночной стоимости художника или объекта, это фиксация момента: лучшие выставки, блестящие идеи, города, пульсирующие культурной жизнью.