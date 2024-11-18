Улицкая и Красулин издали интимную книгу

Писательница Людмила Улицкая и ее муж, скульптор и художник Андрей Красулин, представили в Берлине свою книгу. Издание рассказывает о взаимном влиянии творческого союза: это сборник документальных эссе и стихов Улицкой, посвященных супругу, и в то же время художественный альбом работ Красулина, вдохновленных женой.

Из текста Улицкой - в картину Красулина

В берлинской галерее Фолькера Диля, где презентовали книгу "Улицкая. Красулин. Фрагменты целого" издательства Ciconia ciconia, до конца ноября проходит одноименная выставка Андрея Красулина "Fragmente eines Ganzen", приуроченная к 90-летию художника. На стенах висят эстампы, в основе которых - рукописные черновики Улицкой. Это наброски романа "Казус Кукоцкого", который Улицкая писала с 1990 по 2001 год, в конце окончательно перейдя на машинопись. Мелкий разбегающийся текст, наскоро зачеркнутые строки, косые пометки на полях - в творческой интерпретации Красулина черновик превратился в памятник манускрипту. Вокруг графической динамики рукописных слов разворачивается художественная работа. Скрытая обычно от глаз читателей "кухня" писателя превращена в произведения искусства.

На выставке "Фрагменты целого" Фото: Hannah Willson/Coutesy Galerie Volker Diehl

Обращает на себя внимание монохромная работа крупного формата. На фоне гигантского отпечатка руки расположились округлые слова: "То, что мне казалось легким / Оказалось очень сложным / То, что мне казалось сложным / Оказалось невозможным…". Красулин выполнил работу из пепла, собранного из пепельниц мастерской, где проходит большая часть жизни художника. Материал работы Красулина вторит теме стихотворения Улицкой 1978-го года, напоминает о зыбкости реальности, о мимолетности жизненных устоев. "В книге опубликованы мои вещи, которых никто еще не видел. Для меня это неожиданный и прекрасный подарок, - говорит Андрей Красулин. И признается, - Я не принимал в этом никакого участия".

"Наша встреча здесь, в эмиграции в Берлине, привела к тому, что я очень близко познакомилась с этой парой. Мы знаем их как двух совершенно независимых художников, каждый из них звезда в своей сфере. А я вдруг увидела, как сильно они друг на друга влияли все эти годы, - рассказывает куратор выставки и одна из составителей книги Евгения Киселева-Аффлербах. - Именно в мастерской Андрея Люся стала писателем. Книга собирает вместе фрагменты, в которых видно, как тексты Людмилы Улицкой пересекаются с визуальными идеями Андрея Красулина".

Книга для двух героев

Андрей Красулин и Людмила Улицкая покинули Россию в 2022 году. Писательница выступила против войны России в Украине, заявив: "То, что происходит сейчас, - абсолютное безумие. И оно заразительно". Сборник кажется естественным последствием эмиграции: оставив родину и оборвав старые связи, пара начинает особенно пристально вглядываться друг в друга и заново осознает глубину своей творческой и духовной связи.

Обложка книги на немецком языке

Книга вызывает ощущение интимности. Она как будто предназначена не для широкой публики, а для них самих, только для двоих. В книге нет бытовых историй и семейных анекдотов. Это история любви, рассказанная самым высоким слогом. Мельком, полунамеком описаны обстоятельства знакомства героев: "Точно помню, когда он впервые со мной поздоровался: я была в конце беременности, сидела, сложив руки на большом животе, и он улыбнулся… Тогда я не знала о его пристрастии к беременным женщинам, они вызывали в нем почти религиозное умиление…". Зато целое эссе посвящено совместным переживаниям нескольких минут у моря на закате.

Ранние стихи Улицкой и поздняя проза

Кроме прозаических текстов в книге впервые опубликованы стихи писательницы. Людмила Улицкая - большой любитель поэзии. С этим связана ее скромность в отношение своих стихов: она уверена, что их уровень не соответствует высоким стандартам. Единственный раз некоторые из ее поэтических произведений увидели свет в романе "Медея и ее дети", вложенные в уста героев. Пик поэтического вдохновения Улицкой пришелся на 70-е, признается писательница. Именно тогда она переживала роман со своим будущим мужем.

Андрей Красулин подписывает книгу на презентации в Берлине. Рядом с ним - Людмила Улицкая Фото: Hannah Willson/Coutesy Galerie Volker Diehl

"Я стихотворения пишу всю жизнь, просто их почти никогда не публикую, - рассказала она DW, - У меня вообще такое ощущение, что стихи - это глубоко личное, я пишу их для себя и для очень узкого круга друзей. Не как прозу, которые я пишу изначально для большого числа читателей. Поэтому есть такое чувство некоего нарушения. Я не могу сказать, что мне очень нравится, что они опубликованы. Это обстоятельства, книга заставила. Все-таки они с Андреем связаны".

Писательница говорит, что сейчас работает над новой книгой. Подробности сообщать отказывается. "Мои книги переведены на 72 языка. Может быть, какая-то книга теперь не будет издана на русском. Мы в юности привыкли читать запрещенную литературу. В крайнем случае и мои книги станут запрещенными. В некотором смысле это рекламная акция", - говорит Улицкая.