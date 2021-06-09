Вашингтон и Лондон осуждают признание ФБК экстремистской организацией

Вашингтон осудил причисление организаций, связанных с российским оппозиционером Алексеем Навальным, к экстремистским. "Этим действием Россия фактически криминализировала одно из немногих оставшихся в стране независимых политических движений", - заявил вечером в среду, 9 июня, представитель Государственного департамента США Нед Прайс, призвав Россию прекратить называть экстремистскими ненасильственные организации, прекратить репрессии против Навального и его сторонников и соблюдать международные обязательства по уважению и обеспечению прав человека и основных свобод.

Представитель Госдепа указал, что в результате признания Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и "Штабов Навального" экстремистскими организациями их сотрудники, волонтеры и тысячи сторонников по всей России подвергаются риску преследования и тюремного заключения за осуществление основных прав человека, гарантированных российской конституцией.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал решение Мосгорсуда признать ФБК экстремистской организацией "попыткой запретить подлинную политическую оппозицию". "Решение о том, что Фонд борьбы с коррупцией является экстремистской организацией, является ошибочным, - говорится в заявлении Рааба.

Ранее в тот же день Мосгорсуд, полностью удовлетворив иск столичной прокуратуры, признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и общественное движение "Штабы Навального". Согласившись с тем, что эти объединения формируют условия для дестабилизации положения в России, суд ликвидировал ФБК, ФЗПГ, а деятельность штабов запретил.

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