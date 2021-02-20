 Вакцинация от коронавируса в Украине начнется 24 февраля | Новости из Германии об Украине | DW | 23.02.2021

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Украина

Вакцинация от коронавируса в Украине начнется 24 февраля

В Киев доставлена первая партия из 500 тысяч доз индийской вакцины CoviShield, произведенной по лицензии AstraZeneca.

Вакцина CoviShield

Вакцина CoviShield

Украина получила первую партию вакцины от коронавируса. " Грузовой самолет с вакциной Oxford / AstraZeneca (CoviShield) приземлился в Украине. Первая партия в полмиллиона доз получена. Сейчас срочно растаможиваем груз и вакцина сразу поедет в регионы, чтобы мы начали делать прививки согласно первому этапу вакцинации", - написал в Facebook во вторник, 23 февраля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов. 

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил индийских партнеров за поставку первой партии вакцины CoviShield и заверил, что вакцинация в стране начнется уже в ближайшее время. 

Между тем главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от коронавируса начнется 24 февраля. "Завтра, с самого утра, 11 автомобилей отправятся в путешествие и будут доставлять вакцину на областные склады", - указал он на брифинге в Киеве. По его словам, из киевского аэропорта Борисполь партия препарата доставлена на склад "Укрпромпостав", где осуществляется его входной контроль. Первыми вакцину от коронавируса получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев, сообщают "Украинские новины".

Индийский препарат по лицензии AstraZeneca

Препарат CoviShield является индийским аналогом вакцины шведско-британского концерна AstraZeneca и производится по его лицензии институтом сывороток Serum Institute of India. 22 февраля препарат был зарегистрирован для экстренного применения в Украине. Ранее индийская вакцина была одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В первом и втором кварталах Украина получит 2,2-3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX. Также страна заключила дополнительные прямые соглашения с индийским Serum Institute на поставку вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и американской NovaVax.

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    Автор: Андрей Гурков


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