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Вакцина "Спутник" не защищает от новых вариантов COVID-19

Александра Иванова
23 октября 2023 г.

Когда появилась разновидность варианта "омикрон" XBB.1.5, вакцина "Спутник" перестала защищать совсем, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Ампулы с вакциной от коронавируса "Спутник"
Ампулы с вакциной от коронавируса "Спутник" (фото из архива)Фото: Akhtar Soomro/REUTERS

После появления разновидности варианта коронавируса "омикрон" XBB.1.5 ("кракен") российская вакцина против COVID-19 "Спутник", созданная вскоре после начала пандемии, перестала защищать от инфекции "просто совсем". Такое заявление сделал глава Центра имени Гамалеи, где была разработана вакцина, Александр Гинцбург в интервью изданию "Газета" в понедельник, 23 октября.

По словам Гинцбурга, "исходный "Спутник" защищал от коронавируса в течение первых двух лет, "то есть с момента регистрации, с августа 2020-го где-то, до июля 2022 года". "Начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты "омикрон" 1, 2 и 3, эффективность "Спутника V" упала в восемь раз. А когда появился "омикрон" 4, 5, эффективность упала уже раз в 20", - добавил Гинцбург.

Разработка обновленной вакцины "Спутник" в России

Указав, что пандемия COVID-19 продолжается, ученый подчеркнул необходимость обновления антигенного состава вакцины.

Сейчас в Центре имени Гамалеи проходят клинические испытания нового варианта вакцины "Спутник", разработанного для борьбы с разновидностью "омикрона" XBB.1.5, рассказал Гинцбург. Планируется, что эти исследования будут завершены 10 декабря.

По данным СМИ, заболеваемость коронавирусом в мире растет с лета. Однако на фоне низкой смертности от заболевания никаких ограничений, сдерживающих распространения инфекции, практически нигде в мире нет.

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