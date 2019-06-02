Вайльбург - барочная резиденция на Лане

Вайльбургский замок

Записано пером

Когда посланцы Вайльбурга прибыли во Франкфурт, чтобы сделать в ратуше копию городских прав, оказалось, что такого документа там не существует, а права известны и без него. Пришлось составлять список со слов. Позже, в следующем веке, жителям Франкфурта пришлось просить Вайльбург прислать им копию собственных городских прав, а самый старый их список до сих пор хранится не на Майне, а на Лане.