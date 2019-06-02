Вайльбург - барочная резиденция на Лане

Из всех небольших немецких резиденций времен абсолютизма этот замок сохранился в наиболее полном виде.
Пролет одной его очень узкой улочки диктовал ширину повозок на средневековом торговом пути Via Publica между Брюсселем и Прагой.
Статус кафедрального собора эта романская церковь XIII века в Лимбурге получила лишь в 1827 году. Несколько лет назад жители Гессена назвали ее самым красивым храмом своей земли.
Император Наполеон в 1809 году сожалел о том, что не может увезти этот дворец во Францию. Здесь любил бывать кайзер Вильгельм I, а в 1998 году ужинали Клинтон, Шрёдер, Ширак…
В Германии насчитывается более 250 водных замков разных эпох и стилей - готических, ренессансных, барочных. Представляем двадцать самых известных и самых красивых.
Эльц, Пфальцграфенштайн, Марксбург, Кайзербург - в названиях этих и других немецких замков отдаются эхом залпы пушек, цокот копыт, звуки рыцарских турниров, шумных пиров и свадеб.