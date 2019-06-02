 Вайльбург - барочная резиденция на Лане | Информация о Германии и советы туристам | DW | 06.05.2021

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По Германии

Вайльбург - барочная резиденция на Лане

Из всех небольших немецких резиденций времен абсолютизма этот замок сохранился в наиболее полном виде.

  • Вайльбург на Лане

    Вайльбургский замок

    Крошечный эксклав Великого герцогства

    С этим местом связан факт, достойный финального вопроса в шоу "Кто хочет стать миллионером?": где в Германии находится эксклав Великого герцогства Люксембург? Правильный ответ - в Вайльбурге на реке Лан, одном из притоков Рейна. Так этот город выглядит с высоты птичьего полета. Правда, собственность, до сих пор обладающая экстерриториальным статусом, спрятана от глаз… под церковью.

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Замковая церковь

    Речь идет о родовой усыпальнице одной из линий немецкого Дома Нассау, представители которой правили Люксембургом в конце XIX - начале XX веков. Впрочем, сегодняшние великие герцоги Люксембурга тоже являются их потомками, но по женским линиям. В собственности этого рода Вайльбургский замок находился до 1935 года, хотя сами нассауские земли были аннексированы Прусским королевством еще в 1866 году.

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Российские следы

    Отметим, что первый правитель Люксембурга из династии Нассау-Вайльбург - великий герцог Адольф (1817-1905) был женат на племяннице Николая I - великой княжне и красавице Елизавете Михайловне. В 1845 году, всего после года брака, она скончалась во время родов. На ее могиле в Висбадене скорбящий супруг приказал воздвигнуть православный храм, но мы сегодня останемся в Вайльбурге...

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Абсолютизм - в музей

    Свой нынешний облик замок получил в результате многих расширений и перестроек, длившихся до середины XVIII века. Из всех небольших немецких резиденций времен абсолютизма этот замок сохранился в наиболее лучшем и полном виде, поэтому сразу после его покупки прусские власти решили устроить в нем музей.

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Конрад Старший и Конрад I

    Первое письменное упоминание Вайльбурга датировано 906 годом во "Всемирной хронике" аббата Регино Прюмского в связи с похоронами герцога Франконии Конрада Старшего - отца короля Восточно-Франкского королевства (Германии) Конрада I. Судя по всему, уже тогда здесь в стратегическом месте на горном отроге, с трех сторон защищенном рекой Лан, существовало укрепление наподобие римского военного лагеря.

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    "Вайльбургское завещание"

    В память об отце Конрад I основал в Вайльбурге монастырь. Через несколько лет здесь на своем смертном одре бездетный король продиктовал историческое "Вайльбургское завещание", согласно которому власть передавалась не брату, а главному конкуренту Конрада I - саксонскому герцогу Генриху Птицелову. Это позволило избежать распрей и укрепить государство, создателем которого он считается.

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Графство Нассау

    Никаких зримых следов от построек X века до наших дней не дошло. Старшая линия рода Конрадинов угасла в 939 году, после чего здешние земли вдоль Лана перешли саксонскому королевскому роду, а затем были подарены Вормсскому епископству. От него эту вотчину в управление получили графы Нассау. В 1294 году они выкупили их у епископства, наделив Вайльбург городскими правами.

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    История одной копии

    С городскими правами связана интересная история. Графы Нассау в грамоте 1295 года гарантировали населению Вайльбурга такие же права, которыми обладали жители расположенного в 70 километрах Франкфурта-на-Майне, но не перечислили их точно. Отметим, что первое упоминание Франкфурта датировано 794 годом. Имперским городом он стал еще в 1220 году…

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Записано пером

    Когда посланцы Вайльбурга прибыли во Франкфурт, чтобы сделать в ратуше копию городских прав, оказалось, что такого документа там не существует, а права известны и без него. Пришлось составлять список со слов. Позже, в следующем веке, жителям Франкфурта пришлось просить Вайльбург прислать им копию собственных городских прав, а самый старый их список до сих пор хранится не на Майне, а на Лане.

  • Вайльбург на гравюре Маттеуса Мериана (1655 год)

    Вайльбургский замок

    Эпоха Ренессанса

    Таким город Вайльбург в 1655 году увидел швейцарский художник Маттеус Мериан. К этому времени уже были завершены работы, начатые в 1535 году со сноса почти всех прежних построек - за исключением главной башни XIV века, сохранившейся до сих пор. В результате над рекой Лан возникла новая резиденция в стиле Северного Возрождения.

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Новая мода - барокко

    Во внутреннем дворе замка ренессансные элементы сочетаются с архитектурой следующей эпохи - барокко, когда изменениям подвергли не только внешний вид резиденции, но и всего окружающего пространства, включая перепланировку городских улиц и закладку широких липовых аллей. Кстати, внутренний двор обладает особой акустикой. В летние месяцы здесь регулярно проводятся концерты.

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Экскурсии по замку

    Залы и другие помещения замка можно посетить только в рамках групповых экскурсий, начинающихся каждый час. Фотографировать внутри не разрешается, но не менее красивые мотивы ожидают туристов в барочном саду, на Верхнюю террасу которого из внутреннего двора замка ведет неприметная темная лестница. Попасть в него также можно с площади перед ратушей.

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Верхняя оранжерея

    Ратуша вместе с придворной церковью и Верхней оранжереей, около которой мы сейчас находимся, вместе с замком составляют единый стилистический ансамбль. Так это было задумано мастером барочной архитектуры Юлиусом Людвигом Ротвайлем в рамках генеральной перепланировки Вайльбурга после Тридцатилетней войны. На стройках тогда было занято 720 рабочих и несколько десятков солдат.

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Верхняя терраса

    С балюстрады Верхней террасы открывается вид на долину реки Лан. Отметим, что такие же декоративные садовые вазы барочного периода украшают парк дворца Аугустусбург в городе Брюль под Кельном - памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Геракл и Антей

    Верхняя оранжерея соединяет замок с придворной церковью, что позволяло его знатным обитателям в плохую погоду попадать в храм, не выходя на улицу. Перед оранжереей установлен фонтан, изображающий сцену борьбы Геракла с Антеем, а вокруг него - аллегории огня, воды, воздуха и земли.

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Версальские мотивы

    Для разработки проекта фасада Нижней оранжереи применялись строительные планы дворца Большой Трианон на территории Версальского парка во Франции. С Верхней террасы к ней ведут две лестницы, для которых использовался местный мрамор из месторождения в Шупбахе. Зимой в эту оранжерею из садов переносят деревья и растения, высаженные в горшках и кадках.

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Висят груши

    Осенью на деревянных решетках, прикрепленных к каменным стенам, созревают груши. Чтобы придать дереву такую форму, которая часто встречается в барочных садах, необходимо много десятилетий. Сами эти сады были заложены в Вайльбурге по французской моде в 1706-1714 годах, а их общая площадь составляет около 3,3 гектара.

  • Золотой Сатир. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Следующая цель

    Посещение Вайльбурга можно совместить со знакомством с городом Лимбург, тоже расположенным на реке Лан, а также другими достопримечательностями этого региона федеральной земли Гессен.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Вайльбург на Лане

    Вайльбургский замок

    Крошечный эксклав Великого герцогства

    С этим местом связан факт, достойный финального вопроса в шоу "Кто хочет стать миллионером?": где в Германии находится эксклав Великого герцогства Люксембург? Правильный ответ - в Вайльбурге на реке Лан, одном из притоков Рейна. Так этот город выглядит с высоты птичьего полета. Правда, собственность, до сих пор обладающая экстерриториальным статусом, спрятана от глаз… под церковью.

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Замковая церковь

    Речь идет о родовой усыпальнице одной из линий немецкого Дома Нассау, представители которой правили Люксембургом в конце XIX - начале XX веков. Впрочем, сегодняшние великие герцоги Люксембурга тоже являются их потомками, но по женским линиям. В собственности этого рода Вайльбургский замок находился до 1935 года, хотя сами нассауские земли были аннексированы Прусским королевством еще в 1866 году.

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Российские следы

    Отметим, что первый правитель Люксембурга из династии Нассау-Вайльбург - великий герцог Адольф (1817-1905) был женат на племяннице Николая I - великой княжне и красавице Елизавете Михайловне. В 1845 году, всего после года брака, она скончалась во время родов. На ее могиле в Висбадене скорбящий супруг приказал воздвигнуть православный храм, но мы сегодня останемся в Вайльбурге...

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Абсолютизм - в музей

    Свой нынешний облик замок получил в результате многих расширений и перестроек, длившихся до середины XVIII века. Из всех небольших немецких резиденций времен абсолютизма этот замок сохранился в наиболее лучшем и полном виде, поэтому сразу после его покупки прусские власти решили устроить в нем музей.

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Конрад Старший и Конрад I

    Первое письменное упоминание Вайльбурга датировано 906 годом во "Всемирной хронике" аббата Регино Прюмского в связи с похоронами герцога Франконии Конрада Старшего - отца короля Восточно-Франкского королевства (Германии) Конрада I. Судя по всему, уже тогда здесь в стратегическом месте на горном отроге, с трех сторон защищенном рекой Лан, существовало укрепление наподобие римского военного лагеря.

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    "Вайльбургское завещание"

    В память об отце Конрад I основал в Вайльбурге монастырь. Через несколько лет здесь на своем смертном одре бездетный король продиктовал историческое "Вайльбургское завещание", согласно которому власть передавалась не брату, а главному конкуренту Конрада I - саксонскому герцогу Генриху Птицелову. Это позволило избежать распрей и укрепить государство, создателем которого он считается.

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Графство Нассау

    Никаких зримых следов от построек X века до наших дней не дошло. Старшая линия рода Конрадинов угасла в 939 году, после чего здешние земли вдоль Лана перешли саксонскому королевскому роду, а затем были подарены Вормсскому епископству. От него эту вотчину в управление получили графы Нассау. В 1294 году они выкупили их у епископства, наделив Вайльбург городскими правами.

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    История одной копии

    С городскими правами связана интересная история. Графы Нассау в грамоте 1295 года гарантировали населению Вайльбурга такие же права, которыми обладали жители расположенного в 70 километрах Франкфурта-на-Майне, но не перечислили их точно. Отметим, что первое упоминание Франкфурта датировано 794 годом. Имперским городом он стал еще в 1220 году…

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Записано пером

    Когда посланцы Вайльбурга прибыли во Франкфурт, чтобы сделать в ратуше копию городских прав, оказалось, что такого документа там не существует, а права известны и без него. Пришлось составлять список со слов. Позже, в следующем веке, жителям Франкфурта пришлось просить Вайльбург прислать им копию собственных городских прав, а самый старый их список до сих пор хранится не на Майне, а на Лане.

  • Вайльбург на гравюре Маттеуса Мериана (1655 год)

    Вайльбургский замок

    Эпоха Ренессанса

    Таким город Вайльбург в 1655 году увидел швейцарский художник Маттеус Мериан. К этому времени уже были завершены работы, начатые в 1535 году со сноса почти всех прежних построек - за исключением главной башни XIV века, сохранившейся до сих пор. В результате над рекой Лан возникла новая резиденция в стиле Северного Возрождения.

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Новая мода - барокко

    Во внутреннем дворе замка ренессансные элементы сочетаются с архитектурой следующей эпохи - барокко, когда изменениям подвергли не только внешний вид резиденции, но и всего окружающего пространства, включая перепланировку городских улиц и закладку широких липовых аллей. Кстати, внутренний двор обладает особой акустикой. В летние месяцы здесь регулярно проводятся концерты.

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Экскурсии по замку

    Залы и другие помещения замка можно посетить только в рамках групповых экскурсий, начинающихся каждый час. Фотографировать внутри не разрешается, но не менее красивые мотивы ожидают туристов в барочном саду, на Верхнюю террасу которого из внутреннего двора замка ведет неприметная темная лестница. Попасть в него также можно с площади перед ратушей.

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Верхняя оранжерея

    Ратуша вместе с придворной церковью и Верхней оранжереей, около которой мы сейчас находимся, вместе с замком составляют единый стилистический ансамбль. Так это было задумано мастером барочной архитектуры Юлиусом Людвигом Ротвайлем в рамках генеральной перепланировки Вайльбурга после Тридцатилетней войны. На стройках тогда было занято 720 рабочих и несколько десятков солдат.

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Верхняя терраса

    С балюстрады Верхней террасы открывается вид на долину реки Лан. Отметим, что такие же декоративные садовые вазы барочного периода украшают парк дворца Аугустусбург в городе Брюль под Кельном - памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Геракл и Антей

    Верхняя оранжерея соединяет замок с придворной церковью, что позволяло его знатным обитателям в плохую погоду попадать в храм, не выходя на улицу. Перед оранжереей установлен фонтан, изображающий сцену борьбы Геракла с Антеем, а вокруг него - аллегории огня, воды, воздуха и земли.

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Версальские мотивы

    Для разработки проекта фасада Нижней оранжереи применялись строительные планы дворца Большой Трианон на территории Версальского парка во Франции. С Верхней террасы к ней ведут две лестницы, для которых использовался местный мрамор из месторождения в Шупбахе. Зимой в эту оранжерею из садов переносят деревья и растения, высаженные в горшках и кадках.

  • Город Вайльбург на реке Лан. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Висят груши

    Осенью на деревянных решетках, прикрепленных к каменным стенам, созревают груши. Чтобы придать дереву такую форму, которая часто встречается в барочных садах, необходимо много десятилетий. Сами эти сады были заложены в Вайльбурге по французской моде в 1706-1714 годах, а их общая площадь составляет около 3,3 гектара.

  • Золотой Сатир. Copyright: DW / Максим Нелюбин

    Вайльбургский замок

    Следующая цель

    Посещение Вайльбурга можно совместить со знакомством с городом Лимбург, тоже расположенным на реке Лан, а также другими достопримечательностями этого региона федеральной земли Гессен.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также: 
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Контекст

Немецкий Лимбург - город очень старых фахверковых домов

Пролет одной его очень узкой улочки диктовал ширину повозок на средневековом торговом пути Via Publica между Брюсселем и Прагой.  

Лимбургский собор - самая красивая церковь Гессена

Статус кафедрального собора эта романская церковь XIII века в Лимбурге получила лишь в 1827 году. Несколько лет назад жители Гессена назвали ее самым красивым храмом своей земли.  

Дворец Аугустусбург - жемчужина эпохи рококо

Император Наполеон в 1809 году сожалел о том, что не может увезти этот дворец во Францию. Здесь любил бывать кайзер Вильгельм I, а в 1998 году ужинали Клинтон, Шрёдер, Ширак…  

Замки на воде в Германии

В Германии насчитывается более 250 водных замков разных эпох и стилей - готических, ренессансных, барочных. Представляем двадцать самых известных и самых красивых.  

Самые красивые средневековые замки Германии

Эльц, Пфальцграфенштайн, Марксбург, Кайзербург - в названиях этих и других немецких замков отдаются эхом залпы пушек, цокот копыт, звуки рыцарских турниров, шумных пиров и свадеб.  

Всемирное наследие: Аугустусбург и Фалькенлуст - памятники раннего рококо

После Второй мировой войны дворец Аугустусбург долгое время использовался властями Западной Германии для государственных приемов.  

Вайльбургский замок  

Ссылки в интернете

www.weilburg.de

Сайт Вайльбурга

Аудио- и видеофайлы по теме

Людвигслюст - #DailyDrone  

Замок Лихтенштайн - #DailyDrone  

Замок Мариенбург - #DailyDrone  

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