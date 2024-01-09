"Вагнер" в РБ: перешли ли наемники в подчинение Лукашенко?

В Беларуси по-прежнему остаются наемники ЧВК "Вагнер". DW - о том, сколько их там и для чего они нужны минскому режиму.

Белорусские силовики и пропагандисты активно пиарят наемников из ЧВК "Вагнер", которые до сих пор остаются в Беларуси. Нередко на телекадрах c совместных тренировок рядом с государственным флагом РБ и флагами белорусских силовых ведомств можно увидеть и флаг "Вагнера", а замминистра МВД Николай Карпенков носит шеврон с символикой ЧВК.

Что известно о вагнеровцах в Беларуси? И не станет ли поклонник "Вагнера" Николай Карпенков "белорусским Пригожиным"?

Сахащик: "Вагнеровцев в Беларуси осталось не более тысячи"

Вагнеровцев в Беларуси осталось не более тысячи человек, большая часть из них по-прежнему живет в лагере возле деревни Цель Осиповичского района Могилевской области.

Валерий Сахащик Фото: DW

Об этом DW рассказал представитель Объединенного переходного кабинета (ОПК) Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик. (Мониторинговая группа Беларускі гаюн оценивает численность ЧВК "Вагнер" в Беларуси в несколько сот человек. - Ред.)

По данным Сахащика, несколько десятков наемников получили белорусские паспорта с измененными именами, датами рождения и подписали контракты с внутренними войсками Беларуси. По словам собеседника DW, это те, кто "погнался за какой-то стабильностью и безопасностью, и готов пожертвовать доходами".

Сахащик уверен, что Александру Лукашенко "особо нечем заманить вагнеровцев": зарплаты, которые им могут предложить в Беларуси, значительно уступают тем, к которым они привыкли в российской армии. Он предполагает, что вагнеровцы продолжат покидать РБ.

Беларусь стала перевалочной базой для наемников

"Беларусь стала перевалочной базой для них, многие заключили контракты с различными ведомствами в России, кто-то улетел в Африку, в Беларуси осталось не столь значительное количество наемников, какого-либо влияния на ход событий в Беларуси они не оказывают и оказать не могут", - отмечает Сахащик.

Лагерь ЧВК "Вагнер" под Осиповичами. Фото: Planet Labs PBC via AP/picture alliance

Представитель ОПК считает, что в ситуации с ЧВК "Вагнер" Лукашенко в очередной раз погнался за имиджем "миротворца, который спас Россию", но абсолютно ничего не выиграл: "Это обернулось обострением отношений с Путиным, который не терпит, когда кто-то пытается показать, что он сильнее и умнее его. Приход вагнеровцев в Беларусь вызвал очень большую напряженность в обществе и противодействие даже в вооруженных силах".

Что касается внутренних войск, которые активно пиарят наемников, то, по мнению Сахащика, им особо нечем гордиться, и они "выбрали для себя идеологию "русского мира" вагнеровцев и кичатся этим".

Наемники ЧВК "Вагнер" - выгодный политический инструмент

"Идеологически белорусская власть сегодня пошла полностью вразнос", - считает эксперт Финского института международных отношений Григорий Нижников. Он отмечает рост в РБ сталинистов, черносотенцев, сторонников Путина. "Каждый выбирает сегодня идеологию, которой он хочет следовать. И для части этих белорусских придворных или околопридворных товарищей вагнеровцы являются идеологически симпатичным брендом", - поясняет Нижников.

Совместные учения белорусских войск и наемников ЧВК "Вагнер" (20 июля 2023 года) Фото: Voyentv TV/TASS/dpa/picture alliance

Он также отмечает, что наемники ЧВК "Вагнер" - выгодный политический инструмент: режим Александра Лукашенко может использовать вагнеровцев для тренировок своих силовиков, а также как "фактор устрашения" во время предвыборных кампаний.

В чем интерес Кремля?

Что касается Кремля, то, по словам Нижникова, ему тоже выгодно присутствие части наемников в РБ. Поскольку почти все российские войска, которые находились в Беларуси с конца 2021 года, были выведены и переброшены на фронт, Путин рассчитывает на вагнеровцев как на потенциальные боевые единицы в случае форс-мажора.

Григорий Нижников Фото: privat

"Я думаю, что для Путина важно сохранять хоть какое-то присутствие в Беларуси, на всякий случай. Думаю, что его преследует паранойя цветных революций, что Запад может свергнуть любую пророссийскую власть в регионе", - говорит эксперт.

Он сомневается, что группа наемников "может бросить какой бы то ни было вызов" Лукашенко. По его мнению, наемники "выучили урок лета" 2023 года, "поняли, что, если не следовать приказу и не подчиняться центральной власти России, у них судьба одна - смерть".

Александру Лукашенко интересен военный опыт "Вагнера"

Согласна с этим и политолог, кандидат исторических наук Роза Турарбекова: "Не думаю, что те, кто остался сейчас в Беларуси, всерьез думают, что они могут принять участие в большой политической игре. Они уже приняли участие в большой политической игре - еле живыми остались".

Роза Турарбекова Фото: Privat

Что касается Александра Лукашенко, то, по словам собеседницы, ему интересен военный опыт вагнеровцев, "их опыт террора". Турарбекова считает, что белорусский правитель хотел бы, чтобы "его армия и его полиция была бы более опытной", потому что он боится повторения событий 2020 года.

Кроме того, отмечает эксперт, ЧВК "Вагнер" полезна с идеологической точки зрения. В частности, как противопоставление демократической оппозиции, которая провозгласила своей целью вхождение Беларуси в состав ЕС, а также в контексте усиления "так называемого тренда на интеграцию". "Речь здесь не идет о равноправном участии в создании интеграционного объединения, речь идет о том, что Союзное государство является ширмой для российского имперского проекта", - поясняет она.

Станет ли Карпенков "белорусским Пригожиным"?

Турарбекова указывает, что в Беларуси есть "откровенные сторонники русского мира", как, например, замминистра внутренних дел Николай Карпенков, которые "думают о будущем после Лукашенко, и это свое будущее они связывают, естественно, с Россией". В то же время, по мнению Турарбековой, в отличие от погибшего главы "Вагнера" Евгения Пригожина, Карпенков является частью государственного аппарата, и, если "вдруг будет продемонстрировано, что он каким-то образом нелоялен Лукашенко", "на него никто ставку делать не будет".

Валерий Сахащик также убежден, что фигуру замминистра внутренних дел Николая Карпенкова в роли "белорусского Пригожина" переоценивают. "Лукашенко проводит очень жесткую селекцию управленческих кадров в силовых структурах. У Карпенкова нет и не может быть ни медийных, ни управленческих талантов Пригожина. Не способен он и к самостоятельной игре с высокими ставками", - отмечает Сахащик. Поэтому, по его словам, пока Лукашенко жив и дееспособен, Карпенков "никогда не дернется против него, как бы ни пытались ему что-то советовать или приказывать".

"Другое дело, что Лукашенко постепенно слабеет, и в меняющейся ситуации Карпенков с большой вероятностью последует за "русским миром" и сделает то, что ему прикажут из Кремля", - добавляет собеседник DW.​

"Я не думаю, что кто-то сегодня в белорусских силовых структурах или вообще в белорусских элитах захочет бросить вызов этой системе, режиму Александра Лукашенко. Все прекрасно понимают, что пока Путин остается у власти, связка Лукашенко-Путина неубиваема", - отмечает Григорий Нижников.

В то же время, по словам эксперта, белорусские элиты чувствуют, что хотя Лукашенко и остается у власти, но он уже не контролирует ситуацию в Беларуси так, как он это делал до 2020 года. "Каждый теперь может, будучи лояльным России, вести свою политическую игру", - говорит Нижников.

По мнению собеседника DW, люди из окружения Лукашенко могут демонстрировать свою лояльность Москве, налаживать "внутриэлитные" связи с РФ и таким образом наращивать свой политический капитал на будущее "Мало ли что случится с тем же Лукашенко, надо быть, грубо говоря, первым в очереди", - поясняет Нижников.

Смотрите также: