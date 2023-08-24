В Беларуси демонтируют лагерь ЧВК "Вагнер"

В лагере "вагнеровцев" в Могилевской области разобрана уже треть палаток, сообщило "Радио Свобода". Журналисты отмечают, что площадь лагеря начала уменьшаться задолго до крушения самолета с Евгением Пригожиным.

В Беларуси постепенно демонтируют лагерь ЧВК "Вагнер" под Осиповичами в Могилевской области, разобрана уже треть палаток, сообщила в четверг, 24 августа, белорусская служба "Радио Свобода" , изучившая полученный от компании Planet Labs спутниковый снимок от 23 августа. При этом журналисты отмечают, что площадь лагеря стала уменьшаться задолго до крушения в России самолета, на борту которого предположительно погиб основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Лагерь "вагнеровцев" в Беларуси возник в конце июня после мятежа ЧВК "Вагнер", когда наемники при посредничестве белорусского правителя Александра Лукашенко отправились в Беларусь. По подсчетам "Радио Свобода", в северной части лагеря было расположено 129 палаток, демонтировано уже 65 из них. В западной части лагеря разобрано 27 из 64 палаток, в центральной части - 9 из 80. Таким образом, из 273 жилых палаток демонтирована сто одна.

Процесс демонтажа, по данным издания, начался 1 августа. На снимке от 14 августа видны несколько палаток, которые начали разбирать. Проект "Беларускі Гаюн", занимающийся мониторингом военной активности в Беларуси, пишет, что с 28 июля по 15 августа в лагере было разобрано около 35 палаток из почти 300, а ситуация в лагере под Осиповичами постоянно меняется.

Вывод наемников не фиксируется

Покинули ли наемники лагерь и если да, то куда они отправились, неизвестно. "Беларускі Гаюн" не фиксирует вывода "вагнеровцев" из лагеря в деревне Цель Осиповичского района. При этом накануне вечером, после сообщений о крушении самолета Пригожина, в окрестностях лагеря фиксировались перебои в работе интернета.

Белорусская служба "Радио Свобода", ссылаясь на имеющиеся в ее распоряжении спутниковые снимки, отмечает, что новые палаточные городки на территории других белорусских полигонов или воинских частей не возводились.

В Тверской области 23 августа разбился самолет, принадлежащий основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Росавиация опубликовала список пассажиров с десятью именами, среди них есть имя самого Пригожина, а также командира ЧВК Дмитрия Уткина. На месте крушения спасатели обнаружили останки десяти человек. Telegram-каналы, связанные с ЧВК "Вагнер", подтвердили смерть Евгения Пригожина, такую же информацию распространили государственные СМИ. Официального подтверждения гибели Пригожина нет.

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