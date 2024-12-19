Председатель "Союза Сары Вагенкнехт" сообщила в эфире канала ZDF, что восприняла действия России в начале 2022 года как "угрожающий жест". Незадолго до этого Вагенкнехт заявляла, что РФ не заинтересована во вторжении.

Немецкий политик Сара Вагенкнехт (Sarah Wagenknecht) признала, что ошиблась в оценке ситуации незадолго до начала агрессивной войны России против Украины в феврале 2022 года. "Тогда я тоже ошибалась. Я подумала, что это был угрожающий жест", - сказала председатель "Союза Сары Вагенкнехт" (ССВ) вечером в среду, 19 декабря, в эфире программы Heute Journal немецкого телеканала ZDF, подразумевая массовые перемещениями войск в приграничных с Украиной регионах незадолго до российского вторжения.

В тот же период времени Вагенкнехт заявляла, что Россия не заинтересована во вторжении в Украину. "В то время это была оценка Федеральной разведывательной службы BND, о которой нас также проинформировали в бундестаге. Это было неверно", - подчеркнула лидер ССВ в эфире ZDF. Сам Кремль тогда полностью отрицал какие-либо планы своего нападения.

Вместе с тем Сара Вагенкнехт вновь посетовала на недостаточные действия по предотвращению войны. "Многие вещи были вполне предсказуемы, и этой войны, безусловно, можно было бы избежать, если бы было принято больше мер, чтобы не пересекать "красные линии" россиян", - добавила председатель партии.

Вагенкнехт - противница поставок Киеву вооружений

Лидер партии ССВ является яростным критиком западных поставок оружия в Украину и регулярно выступает за переговоры с Россией. "Я думаю, что мы, Германия, должны снова стать голосом посредничества, голосом дипломатии в этом мире, который на самом деле делает все возможное, чтобы прекратить военные конфликты путем переговоров", - заявила она в эфире Heute Journal.

3 октября "Союз Сары Вагенкнехт" организовал в Берлине массовую демонстрацию под лозунгом "Нет - войне! Долой оружие!" Два действующих земельных премьер-министра - Дитмар Войдке (Dietmar Woidke) из Бранденбурга и Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) из Саксонии, которые стремятся остаться на своих постах на новый срок, а также Марио Фогт (Mario Voigt), имеющий шансы стать новым премьер-министром Тюрингии, в тот же день опубликовали в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung статью, в которой выразили полную поддержку позиции Сары Вагенкнехт.