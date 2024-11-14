  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
КонфликтыГермания

У Германии есть данные о ее 10 гражданах, погибших в Украине

Ольга Лебедева
14 ноября 2024 г.

В ходе войны РФ против Украины погибли не менее 10 граждан Германии, сообщило правительство ФРГ в ответ на запрос депутата бундестага.

https://p.dw.com/p/4mznR
Разушенный автомобиль и дома
Разрушения в Донецкой областиФото: ROMAN PILIPEY/AFP

Правительство Германии располагает данными о десяти гражданах этой страны, убитых в ходе полномасштабной войны РФ против Украины. Такое число, как сообщается в четверг, 14 ноября, в онлайн-версии газеты Frankfurter Rundschau. указано в ответе правительства ФРГ на парламентский запрос депутата бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) Андрея Хунко (Andrej Hunko).

"Федеральное правительство должно позаботиться о том, чтобы граждане Германии не принимали участие в войне в Украине", - заявил изданию Хунко. Он призвал власти ФРГ приложить усилия, направленные на начало переговоров о прекращении огня в Украине - чтобы в этой стране, как подчеркнул депутат, "больше не гибли люди, включая немцев".

ССВ - одна из пропутинских сил в Германии

Левопопулистскую партию "Союз Сары Вагенкнехт", созданную в начале 2024 года, в Германии считают одной из пророссийских сил. В числе ее основных требований - добиться начала переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, развязавшим войну против Украины. При этом Киев, по мнению политиков ССВ, должен ради достижения мира отказаться от оккупированых Россией украинских территорий.

Кроме того, ССВ выступает противвоенной помощи Украине. В этих вопросах он вместе с правыми популистами из "Альтернативы для Германии" пытается повлиять на политику правительства ФРГ. В свою очередь официальный Берлин многократно заверял, что продолжит оказывать Киеву военную помощь.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Самолет с военной помощью Украине

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

После начала войны России против Украины западные страны оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. О некоторых видах вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.17 фото
external

Бои за Курахово, мощный удар по Киеву и убийство офицера ЧФ в Севастополе. DW Новости (13.11.2024)

Бои за Курахово, мощный удар по Киеву и убийство офицера ЧФ в Севастополе. DW Новости (13.11.2024)

Утром 13 ноября Россия атаковала нанесла комбинированный удар по Киеву ракетами и дронами, впервые за почти три месяца. Российские войска усиливают натиск по всей линии фронта, под угрозой окружения город Курахово в Покровском районе, отсюда, по данным западных СМИ, ВСУ уже начали вывод войск. Об этих и других актуальных развитиях российской войны в Украине – смотрите в программе.
Политика13 ноября 2024 г.29:55 мин.
Сара Вагенкнехт выступает на съезде партии "Союз Сары Вагенкнехт"

Как Сара Вагенкнехт борется в Германии за интересы Путина

Как Сара Вагенкнехт борется в Германии за интересы Путина

"Мирный план по Украине" новой немецкой политической звезды и другие требования ее партии весьма выгодны Кремлю. Для Москвы Сара Вагенкнехт теперь намного важнее "Альтернативы для Германии".
Политика29 сентября 2024 г.
Показать еще