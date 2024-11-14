В ходе войны РФ против Украины погибли не менее 10 граждан Германии, сообщило правительство ФРГ в ответ на запрос депутата бундестага.

Правительство Германии располагает данными о десяти гражданах этой страны, убитых в ходе полномасштабной войны РФ против Украины. Такое число, как сообщается в четверг, 14 ноября, в онлайн-версии газеты Frankfurter Rundschau. указано в ответе правительства ФРГ на парламентский запрос депутата бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) Андрея Хунко (Andrej Hunko).

"Федеральное правительство должно позаботиться о том, чтобы граждане Германии не принимали участие в войне в Украине", - заявил изданию Хунко. Он призвал власти ФРГ приложить усилия, направленные на начало переговоров о прекращении огня в Украине - чтобы в этой стране, как подчеркнул депутат, "больше не гибли люди, включая немцев".

ССВ - одна из пропутинских сил в Германии

Левопопулистскую партию "Союз Сары Вагенкнехт", созданную в начале 2024 года, в Германии считают одной из пророссийских сил. В числе ее основных требований - добиться начала переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, развязавшим войну против Украины. При этом Киев, по мнению политиков ССВ, должен ради достижения мира отказаться от оккупированых Россией украинских территорий.

Кроме того, ССВ выступает противвоенной помощи Украине. В этих вопросах он вместе с правыми популистами из "Альтернативы для Германии" пытается повлиять на политику правительства ФРГ. В свою очередь официальный Берлин многократно заверял, что продолжит оказывать Киеву военную помощь.