Слежка за журналистами: СБУ сообщила о "кадровых решениях"

Скандал вокруг СБУ разразился в конце января, когда стало известно, что сотрудники спецслужбы причастны к слежке за журналистами расследовательского проекта Bihus.Info.

В Службе безопасности Украины (СБУ) в понедельник, 5 февраля, сообщили, что были приняты "кадровые решения" по Департаменту защиты национальной государственности после скандала, связанного со слежкой за журналистами из расследовательского проекта Bihus.Info.

В середине января в интернете появилось видео, на котором, как утверждалось, сотрудники Bihus.Info употребляли наркотики. СБУ заявила , что начато расследование, однако журналисты выяснили, что установкой скрытых камер и прослушкой занимались сами сотрудники службы. По данным журналистов, за слежку отвечал Департамент защиты национальной государственности СБУ. 31 января Владимир Зеленский уволил главу департамента Романа Семенченко, однако причины увольнения не назывались.

Детали "кадровых решений" не уточняются

В комментарии пресс-службы СБУ также не уточняются детали "кадровых решений". В сообщении отмечается, что "никакие действия отдельных людей не могут бросать тень на любую из редакций и в СМИ в целом, а все сотрудники СБУ должны действовать исключительно на обеспечение защиты национальных интересов государства и общества".

При этом в СБУ подчеркнули, что по имеющейся у них информации отдельные сотрудники Bihus.Info оказались среди клиентов наркодилеров. Руководитель проекта Денис Бигус ранее подтвердил, что на распространенном в интернете видео были операторы издания, и отметил, что они уже уволены. В то же время Бигус заявил, что телефоны сотрудников Bihus.Info прослушивали, а за ними вели секретное видеонаблюдение в течение длительного времени.

Министр юстиции Украины Денис Малюська усматривает связь между увольнением Романа Семенченко и скандалом вокруг слежки за журналистами. Заявив, что у Киева есть "не более суток, чтобы показать правильную реакцию и сделать правильные месседжи", он написал в Facebook, что "президент первый шаг сделал раньше", уволив руководителя Департамента защиты национальной государственности, и теперь "нужна оперативная реакция и коммуникация всех ветвей власти". "Имхо (по моему скромному мнению. - Ред.) нам нужно больше контроля над действиями спецслужб внутри страны", отметил глава украинского Минюста. При этом Денис Малюська подчеркнул, что "гордится качеством расследования журналистов" и испытывает "стыд за "работу" спецслужбы".

Кто такие Bihus.Info

Bihus.Info был основан в 2013 году группой журналистов во главе с Денисом Бигусом. На сегодняшний день Bihus.Info является самым известным в Украине расследовательским проектом. Среди наиболее резонансных материалов Bihus.Info последних лет - расследование о финансировании Украиной электростанций, которые находятся на оккупированных РФ территориях и принадлежат брату заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы; раскрытие коррупционных схем украинских чиновников и расследование "Пленки Медведчука", где шла речь о проверке связей пророссийского олигарха Виктора Медведчука с экс-президентом Украины Петром Порошенко и президентом России Владимиром Путиным.

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