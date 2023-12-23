В Украине раскрыта коррупционная схема в Минобороны

В Киеве Службой безопасности Украины (СБУ) задержан руководитель одного из главных управлений украинского министерства обороны, который подозревается в попытке хищения 1,5 миллиарда гривен (около 36,2 миллионов евро), предназначенных на закупку артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщается в Telegram-канале СБУ .

В сообщении подчеркивается, что операция СБУ проводилась при содействии министра обороны Украины Рустема Умерова. По данным следствия, подозроеваемый, имя которого не называется, в декабре 2022 года подписал соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов. Впоследствии по этому контракту "безосновательно" были перечислены более 1,5 млрд гривен на зарубежный счет. Заведено уголовное дело по по ч. 2 ст. 114-1 уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). В случае признания виновным задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Позже глава управления прессы и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк заявил в эфире телемарафона, что ведомство работает над возвратом средств, переведенных производителю боеприпасов в результате коррупционной схемы. По его словам, "это был контракт, по которому была осуществлена проплата, но никаких поставок не было сделано".

Проблемы с коррупцией в Украине

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен подготовить законопроект, приравнивающий коррупцию во время войны к госизмене. УК Украины предусматривает наказание за госизмену на срок до 15 лет. В Евросоюзе настаивают на усилении Киевом системных антикоррупционных мер.

В мае сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали экс-главу Верховного суда Украины Всеволода Князева из-за возможного получения неправомерной выгоды.

Ранее, в январе, сотрудники НАБУ и САП задержали замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского якобы при получении им 400 тысяч долларов. Лозинский подозревается в незаконном извлечении выгоды при содействии заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.



За несколько дней до этого НАБУ и САП признали бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева подозреваемым в присвоении в 2018 году свыше 229 миллионов гривен. Речь идет о премии после серии разбирательств в Стокгольмском арбитраже, по итогам которых "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" компенсации почти на 2,9 миллиарда долларов.

Кроме того, в том же месяце были опубликованы результаты журналистского расследования, согласно которому Минобороны Украины закупало для военнослужащих оптом продукты питания по ценам в два-три раза выше розничных. Тогдашний министр обороны Алексей Резников был вынужден давать разъяснения, а замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Позже, в сентябре, Верховная рада отправила в отставку и Резникова.

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