Экс-главу ВС Украины арестовали по делу о взятке

Всеволода Князева, задержанного при получении взятки в размере 3 млн долларов, арестовали на два месяца с возможностью внесения залога в 107 млн гривен.

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отправил под стражу бывшего председателя Верховного суда (ВС) Всеволода Князева, подозреваемого во взяточничестве, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вечером в четверг, 18 мая.

По данным САП, Князева арестовали на два месяца - до 14 июля 2023 года - с возможностью внесения залога в размере более 107 млн гривен (2,7 млн евро). Подозреваемый был взят под стражу в зале суда.

Как пишет украинское интернет-издание "Обозреватель", ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и САП подали ходатайство об избрании меры пресечения Князеву в виде содержания под стражей с альтернативой 150 млн гривен залога.

Защита Князева будет обжаловать решение суда

Защита Князева намерена 22 мая обжаловать решение о мере пресечения, сообщил изданию "Страна" адвокат судьи Владимир Клочков.

Князев был задержан 15 мая при попытке получения взятки в размере порядка 3 млн долларов, сообщили украинские СМИ. По данным ZN.ua, Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго. Издание отмечало, что на фоне задержания главы ВС обыски проходили еще у 18 судей.

На следующий день пленум Верховного суда выразил недоверие Князеву, что означает увольнение с должности, но сохраняет за ним пост судьи ВС.

Смотрите также: