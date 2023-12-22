"Система": Медведчук причастен к захвату активов в Донбассе

Близкие к Виктору Медведчуку люди контролируют экспорт угля из Донбасса, а связанные с политиком фирмы причастны к захвату компаний "Дулисьма" и "Каюм нефть" в Сибири, пишет "Система".

Бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук участвует в переделе собственности на аннексированных Россией украинских территориях и в самой РФ. Об этом говорится в расследовании проекта "Система" , опубликованном в четверг, 21 декабря.

Не позднее 2021 года контроль над экспортом угля из Донбасса перешел от украинского предпринимателя Сергея Курченко к торговому дому "Донские угли", отмечают журналисты. Расследователи связывают компанию с Медведчуком, его представители отрицают это. С несколькими людьми из окружения украинского политика команда "Системы" связывает и "Флоранс", вывозящую из Донбасса кокс, сталь, уголь и чугун.

"Выглядит так, будто новым бенефициаром экономики Донбасса стал Медведчук", - говорится в расследовании. При этом в октябре близкий к Медведчуку Александр Барымов стал совладельцем фирмы "Индустриальные инновации", указывается далее. Такое же название носит компания, управляющая Днепрорудненским железорудным комбинатом в Запорожской области, отмечают журналисты.

Кроме того, захваты нефтяных компаний "Дулисьма" в Иркутской области в сентябре 2023 года и "Каюм нефть" в Ханты-Мансийском автономном округе в декабре 2022-го происходили в интересах связанных с Медведчуком фирм, пишут расследователи.

У жены Медведчука - 9 гектаров земли в Москве

В сфере интересов родственников Медведчука находится и недвижимость в Москве, указывает "Система". В начале 2021 года связанное с политиком ООО "Тольяттинский завод железобетонных изделий №1" приобрело площади в одном из небоскребов делового центра "Москва-Сити", поясняют авторы расследования.

Кроме того, супруга Медведчука Оксана Марченко стала владелицей 4 гектаров земли около бывшего завода ЗИЛ и 5 гектаров на Лужнецкой набережной, отмечают журналисты. Марченко получила доступ к этим активам в 2020 году, став совладелицей завода "Гелиймаш", добавляют они.

Один из основных союзников Кремля в Украине

Виктор Медведчук был одним из главных политических союзников Кремля в Украине. По собственным словам политика, еще в 2004 году президент России Владимир Путин стал крестным отцом его младшей дочери.

В 2021 году украинские правоохранители предъявили Медведчуку обвинение в госизмене по двум пунктам и в покушении на "разграбление национальных ресурсов". Медведчук был помещен под домашний арест, из-под которого он, как сообщалось, сбежал в первые дни после российского вторжения в Украину.

В апреле 2022 года Киев сообщил о задержании Медведчука, а в сентябре политика обменяли на 200 украинских военнопленных. В июне 2022 года партия Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" была запрещена в Украине.

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