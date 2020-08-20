В России начались акции в поддержку Навального и других политзаключенных

В России в субботу, 23 января, начались акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных. Оппозиционер Навальный, который вернулся на родину после лечения в Германии, был арестован до 15 февраля. Ему могут изменить условный срок по делу косметической компании "Ив Роше" на реальный. Кроме того, против оппозиционера возбуждено дело о якобы финансовых махинациях с пожертвованиями в основанном им Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), Политик называет все уголовные дела против него сфабрикованными. DW следит за событиями субботы, 23 января (время московское).

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Тем временем Пушкинская площадь в Москве полностью перегорожена за несколько часов до предстоящей акции, сообщает интернет-издание SotaVision.

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Несколько сотен человек перешли на соседнюю площадь, однако бойцы ОМОНа вытесняют их и оттуда. Митингующие хабаровчане кричат: "Россия будет свободной" и "Долой царя!".

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Акция на площади Ленина продолжилась массовым шествием. Участники скандировали: "Свободу!", "Единая Россия" - партия воров!" и "Пока мы едины - мы непобедимы!". Шествие идет в 2 колонны, в каждой примерно по 300 человек, сообщает корреспондент DW.

ОМОН начал задерживать с применением дубинок

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Сотрудники ОМОНа в Хабаровске начинают одиночные задержания участников протеста, применяя дубинки. Окружающие кричат: "Фашисты!".

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Акция в Хабаровске продолжается. Участники скандируют: "Просыпайтесь, города, с нашей родиной беда!". Служащие полиции ведут оперативную съемку на месте событий, но не вмешиваются в происходящее. Местный штаб Навального сообщил, что их стрим смотрят 10 тысяч человек. По оценке активистов, такого не было со времен летних митингов в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

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Полицейские с мегафонами указывают, что акция в Хабаровске не согласована с властями, и требуют от ее участников разойтись. Сотрудники ОМОНа пытаются оттеснить собравшихся с площади.

Участники митинга в Хабаровске в поддержку Навального

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На митинг в Хабаровске собрались уже около 700 человек, передает корреспондент Deutsche Welle. Большинство участников носят защитные маски. Собравшиеся на площади Ленина скандируют: "Мы не боимся!", "Банду Путина - под суд!" и "Путин - вор!". На площади разбросаны несколько фотографий российского президента.

Активисты в Хабаровске сообщают о первых задержаниях

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Сотрудники полиции в Хабаровске перекрыли несколько центральных улиц. Между тем полицейские задержали ведущих YouTube-канала RusNews на площади, где ожидается митинг, отмечают активисты штаба Навального.

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Глава штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин задержан и доставлен в отделение полиции, сообщил адвокат Константин Бубон. В коротком видеоролике, записанном перед задержанием, Ворсин призвал освободить оппозиционера,а также бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

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